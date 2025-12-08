Una joven de 22 años fue hallada muerta en su casa del departamento de Calamuchita, en Córdoba, después de que sus vecinos reportaran a la Policía que desde hace varios días no sabían nada de ella. El caso derivó en una investigación que actualmente tiene detenida a la madre de la víctima, ya que convivía en el lugar donde fue encontrado el cuerpo, abajo de su cama.

La fuerza de seguridad provincial arribó este sábado al domicilio, ubicado entre las calles 5 y 6 de Villa Rumipal, localidad situada sobre la Ruta Provincial 5. Los vecinos del barrio había reportado que no habían visto a la chica desde hace casi una semana y alertaron también por olores nauseabundos que provenían desde la vivienda.

“¿Tu hija? ¿Podemos verla?“, le consultaron los agentes a la mujer, de 64 años. “Sí. Está recostada”, le respondió la acusada segundos antes de que descubrieran el cadáver de la joven en el piso de su habitación, semivestido y debajo de la cama. Según el reporte oficial, el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y se estima que su muerte había ocurrido entre 5 y 6 días antes del hallazgo.

Minutos después, personal de la Policía Departamental Calamuchita y Bomberos Voluntarios de Rumipal acordonaron la zona y se convocó a las autoridades judiciales. La mujer, identificada con las siglas I.P., quedó demorada y será sometida a distintas pericias para determinar si padece alteraciones psiquiátricas.

Según trascendió, la víctima vivía con su madre y se cree que sufriría de problemas psiquiátricos. El resultado preliminar de la autopsia reveló que la joven, que habría sido una persona con discapacidad, murió por un paro cardiorrespiratorio. Así lo reveló al medio local ElDoce.TV la fiscal de Río Tercero Paula Bruero, a cargo de la investigación.

Por el momento, el caso está caratulado como "muerte de etiología dudosa", por lo que existen diferentes hipótesis sobre lo que podría haber ocurrido. Los investigadores trabajan para reconsturir lo que sucedió en las últimas horas de la chica y la principal sospechosa, a través de las declaraciones con sus familiares, allegados y vecinos, mientras se esperan las conclusiones de una serie de procedimientos.

Otro caso similar en Alta Gracia

El macabro descubrimiento que tuvo lugar este fin de semana en Calamuchita, trajo el recuerdo de lo ocurrido en Alta Gracia en abril de 2024. Allí, una mujer habitaba la casa en la que se encontraban sus dos hijos muertos, de 15 y 17 años. Los estudios arrojaron que los adolescentes padecían una discapacidad que no les permitía moverse ni comer por sus propios medios.

La Policía los halló sentados en sus sillas de rueda y cubiertos con bolsas. Llevaban fallecidos un largo tiempo y su madre quedó detenida e imputada por "homicidio doblemente calificado reiterado en dos hechos". Sin embargo, fue sometida a pericias psicológicas y psiquiátricas que determinaron que tenía problemas de salud mental y era "inimputable".

El Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar, Género y Faltas de Alta Gracia la sobreseyó en el caso “por atipicidad”, remarcó que los tres vivían solos después de que acusada se separara de su marido y que no contaba con “posibilidades reales y concretas” de evitar la acción debido a su “estado psicótico, la ausencia de apoyos y la carga absoluta del cuidado de dos personas con discapacidad severa”.

