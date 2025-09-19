Villa Rumipal. Primavera en el Lago 2025: música, entradas, precios y cómo llegar

Con la llegada de septiembre, Córdoba se transforma en el epicentro de la primavera. Las sierras se llenan de jóvenes que buscan música, naturaleza y celebración. Desde Villa Carlos Paz, Potrero de Garay, Embalse y Santa Rosa de Calamuchita, hasta Villa María y Villa Rumipal, los distintos destinos ofrecen opciones para todos los gustos: festivales, actividades al aire libre y espacios para compartir con amigos.

Desde Perfil Córdoba te contamos toda la información clave: entradas, grilla completa de artistas, transporte, alojamiento y costos aproximados, para que puedas planificar tu visita sin sorpresas y aprovechar al máximo el fin de semana.

En esta ocasión, Villa Rumipal. Se destaca como uno de los destinos más divertidos para ir con amigos. La Primavera en el Lago 2025, que se realizará los días viernes 19 y sábado 20 de septiembre, combina música, naturaleza y diversión junto al lago, ofreciendo un plan completo para jóvenes y turistas que buscan celebrar la primavera con amigos.

El festival se realiza al aire libre, rodeado de la belleza natural del lago, y promete una experiencia única con shows en vivo, DJs, luces, pantallas gigantes y una variada propuesta gastronómica. La música será protagonista, creando un ambiente de conexión y diversión durante los dos días de evento.

Entradas y abonos

El festival cuenta con entradas generales y VIP. La entrada general del viernes 19 cuesta $30.000, y la VIP viernes 19, $40.000.

Las entradas se pueden adquirir a través de los puntos de venta oficiales y permiten disfrutar del festival con comodidad y acceso a todos los espacios habilitados.

Grilla completa de artistas

La propuesta musical incluye reconocidos artistas de la escena urbana y popular: La Joaqui, Doble P, Ecko, y sumando fuerza al line-up; Salas y DJ Tao.

El escenario al aire libre y la combinación de música, luces y pantallas gigantes prometen una experiencia visual y sonora impactante, ideal para disfrutar la primavera frente al lago.

Transporte y cómo llegar

Villa Rumipal está a aproximadamente 120 km de Córdoba, y hay varias opciones para trasladarse. Los colectivos ida y vuelta, cuestan alrededor de $40.600, lo que representa $20.300 por tramo. Por su parte, si vas en auto, el gasto estimado en nafta súper es de $20.000 ida y vuelta.

Se recomienda prever estacionamiento y transporte alternativo dentro del pueblo, ya que el evento congregará a gran cantidad de jóvenes y turistas durante ambos días.

Alojamiento

Para quienes quieran quedarse durante todo el fin de semana, Villa Rumipal ofrece opciones variadas: Camping en el lugar: $20.000 por día, con carpa para cuatro personas. O airbnb's, desde $140.000 por dos noches para dos personas, o $105.000 por departamento para dos. También hay cabañas de hasta cuatro personas desde $290.000 por dos noches.

Estas opciones permiten planificar la estadía según presupuesto y comodidad, aprovechando al máximo los dos días de música y diversión.

Experiencia completa

El Primavera en el Lago 2025 combina música en vivo, DJs, gastronomía y actividades recreativas frente al lago. Con artistas reconocidos, luces, pantallas y la energía del público, el festival promete ser uno de los eventos más destacados de la primavera en Córdoba. Los asistentes podrán vivir un fin de semana de diversión, conexión con amigos y música, disfrutando de un entorno natural único.