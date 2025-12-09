Condenaron al expolicía de 75 años que mató a su vecino por tener alto el volumen de la música en Navidad

Rafael Moreno, el oficial retirado de la Policía Federal de 75 años que mató de un tiro en el estómago a su vecino, Sergio David Díaz, un colectivero de 40 años, por no querer bajar el volumen de la música en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador el 25 de diciembre de 2024, fue condenado a ocho años y seis meses de prisión.

Los integrantes de un jurado popular lo declararon penalmente responsable de los delitos de homicidio simple y portación ilegal de armas, como ya había informado a la Agencia Noticias Argentinas el abogado defensor Francisco Oneto. Además, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de La Matanza, integrado por la jueza Lucila Pacheco, decidió la inhabilitación por el plazo de 10 años para la tenencia de armas de fuego y desestimó el pedido de los abogados del culpable para que reciba arresto domiciliario.

El fiscal Sergio Antín había pedido que el policía retirado sea condenado por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

Cristina, la madre de la víctima, habló con NA, remarcó que "esperaba una condena de 13 años”, y expresó: "Pido que la condena establecida quede firme y se cumpla. Pido a la Justicia que cumpla por favor. Necesito justicia. Pido fuerza a Dios para seguir. Esta persona me mató a mí también”.

Por su parte, Karina, prima de la víctima, aseguró: “Pienso que él salió a matar en una noche festiva, el tiro no se le escapó y nunca mostró arrepentimiento. Que pague la pena en la cárcel, no es lo que queríamos, pero que pague como corresponde. Nada ni nadie nos va a devolver a Sergio”.

Cómo ocurrió el enfrentamiento entre Rafael Moreno y Sergio David Díaz

Díaz estaba con su familia y un grupo de amigos en la vereda de su casa escuchando música y bebiendo alcohol, cuando Moreno se acercó a exigirle que bajara el volumen de su equipo de audio. Al recibir una negativa del colectivero, el policía retirado reaccionó sacando su arma y mostrándola con el objetivo de amedrentar a su vecino, quien reaccionó increpándolo: “¿Sos piola vos? ¡A mí no me saques el fierro! ¿Quién te pensás que sos?”.

El expolicía apretó el gatillo de su arma, disparándole a Díaz en el abdomen y provocando su muerte. Al día siguiente de los hechos, con Moreno ya detenido, habló su esposa con la prensa en la puerta de su casa, afirmando: “Mi marido vino hecho bolsa después de lo que pasó, disparó porque no tenía opción, no salió dispuesto a matar”. Cuando le preguntaron por el momento del disparo, la mujer afirmó que no recordaba nada: “Yo no escuche música. No lo vi salir con el arma, aunque sabía que tenía. Él no tenía conflictos con los del barrio, todo lo contrario”.

Los familiares del hombre asesinado también hablaron con los medios. En ese momento, Karina, prima de la víctima, explicó: “Estábamos siete personas, todos adultos, y yo que soy la dueña de casa. Queremos justicia, él vino directamente con el arma en la cintura. Y nosotros tenemos miedo de que le den la libertad por ser policía y vuelva acá. Estamos desprotegidos”.

Y luego afirmó que la esposa del tirador “vio la secuencia y dijo que el colectivero se lo merecía. Él como si nada, pegó el tiro, se quedó mirando, se dio media vuelta y se fue a su casa. Me encuentro destruida, queremos que se haga justicia y no quede impune”.

