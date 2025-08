El gurú del blue insiste: "La suba del dólar en julio es un hecho aislado"

"La suba del dólar en julio es un hecho aislado", asegura Salvador Di Stéfano en su análisis de este lunes 4 de agosto, y se mete en la polémica con los internautas que no creen tanto en las señales del gobierno. Y si bien asegura que el mes de julio fue el mes del dólar, en tanto el MEP subió el 12,3%, y aprovechó las turbulencias que se generaron en el mercado de pesos con el desarme de las LEFI, no lo ve como una tendencia. "Una golondrina que no hace al verano", aseguró.

El dólar subió 80 pesos en la que fue la peor semana del nuevo esquema cambiario

Pero más allá del alza puntual, el apodado "gurú del blue" señala que se necesita repasar qué pasó con el dólar desde que comenzó el año 2025 para dar una mirada más amplia. "El dólar MEP en 7 meses aumentó el 16,2%, mientras que la inflación fue del 16,8%. En cambio, para los últimos 12 meses el dólar MEP aumento el 5,1% mientras que la inflación fue el 36%. Claramente la suba del dólar estuvo limitada a solo los últimos 31 días, es más, si tomamos el cierre al 31 de julio y lo comparamos con el 30 de noviembre del año 2023, el dólar subió el 58,3% y la inflación fue del 219,3%. El dólar con superávit fiscal, ordenamiento del BCRA, sin emisión monetaria y acuerdo con el FMI es perdedor a futuro", vaticinó el analista de mercados.

Paralelamente, realizó un análisis de las inversiones en un periodo de tiempo más largo. "Podemos decir que las acciones en los últimos 12 meses subieron el 56,5% versus una suba del dólar 5,1% y una inflación del 36,0%. El AL35 medido en pesos en 12 meses subió el 68,2%, versus una suba del dólar del 5,1% y una inflación del 36%. Un bono en pesos ajustado por inflación como el TZXD5 con vencimiento en diciembre del año 2025 subió en 12 meses el 52,2%, versus un dólar que subió el 5,1% y una inflación el 36%", dijo

Y redobló su postura: "Lo mires por donde lo mires el dólar fue el gran perdedor a más de un mes".

Más allá de la suba del tipo de cambio, ¿cuál es el hecho relevante para Salvador Di Stéfano?

Pero el salto del dólar no fue lo importante del último mes según Di Stéfano, sino que, los problemas financieros derivados de las LEFI, no impactaron el sistema financiero.

"Con datos al 31 de julio llegamos a depósitos en dólares récord en el sistema financiero, sumando U$S 35.426 millones, mientras que los prestamos al sector privado en dólares, también llegaron a un récord sumando U$S 17.072 millones. Los bancos están recibiendo líneas de financiamiento del exterior en dólares por U$S 1.734 millones. Los bonos en dólares en el mes de julio, como es el caso del AL35, tuvieron una desmejora del 1,6% en dólares durante los últimos 30 días. Claramente, lo que vimos fue un desequilibrio en el mercado de pesos", dijo.

Tras acusar a un grupo de bancos, el Gobierno admitió que contribuyó a la suba del dólar

Para sustentar esa hipótesis explicó que "los depósitos en pesos del sector privado en el mes de julio cayeron el 4,3%, con una baja del 10,8% de los depósitos a la vista, y una suba del 3,1% de los depósitos a plazo fijo. Los préstamos al sector privado en pesos subieron en igual período el 3,9%", agregó.

En los últimos días el Banco Central República Argentina emitió una serie de normativas que elevan al 40% los encajes para los depósitos, y 30% para las cauciones. Para Di Stéfano, "esto implicaría que habrá recortes de financiamiento en el mercado. El mix de suba de tasas y corte de financiamiento llevará menos actividad al mercado", advirtió.

Finalmente, explicó que respecto al mercado de tasas, un plazo fijo por más de 1.000 millones de pesos paga una tasa del 39,94% anual, mientras que un plazo fijo por menos de un millón de pesos paga una tasa del 36,3% anual. Los adelantos en cuenta corriente entre 1 a 7 días, con acuerdo a empresas por más de 10 millones de pesos están en un promedio del 57,2% anual, mientras que los préstamos personales a una tasa del 65,8% anual".

El gurú del blue anticipa un "escenario muy positivo" para la economía local

En resumen, el gurú del blue asegura: "Vamos a un escenario muy positivo para la economía argentina. En la medida que el balance del Banco Central se siga saneando, las posibilidades de una inflación más baja y un peso más apreciado persisten en la actual coyuntura", comentó. Pero, también comentó que ve algunos "cisnes negros" en el horizonte como el veto del presidente al aumento jubilatorio y su posterior ratificación en el congreso. "Si esto no sale bien, el mercado va a corcovear, pero nada que nos descarrile. La baja de retenciones traerá en la última parte del año más liquidaciones, y reservas en ascenso", adelantó.

lr