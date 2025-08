Tras acusar a un grupo de bancos, el Gobierno admitió que contribuyó a la suba de la divisa

En un intento de contener las presiones sobre el tipo de cambio, que incrementaron $ 55 en un solo día, el Presidente y su ministro de Economía se expusieron durante varias horas por canales de streaming ultraoficialistas el jueves por la noche. Ya por esa tarde habían filtrado desde Casa Rosada, a través de un periodista afín, que “están Macro, Galicia y Bapro empujándolo”. De esta forma, le pusieron nombre y apellido a la acusación que el propio Javier Milei había realizado el fin de semana anterior en la Sociedad Rural, de que “hay dos bancos muy involucrados en esa corrida”, por la suba del último mes. Sin embargo, fue el propio Gobierno el que admitió luego su propio rol, al aclarar que quitaron oferta de billetes del mercado.

Por redes sociales, usuarios muy vinculados al oficialismo luego sindicaron que el Ejecutivo apuntó contra otras entidades bancarias, pese a que estas habían formado parte del grupo que le entregó un REPO al Gobierno. Estos ataques generaron mal humor en los actores del sistema financiero.

PERFIL conversó con todas las entidades señaladas. “Es un delirio. Es más, nuestro equipo estuvo ayer reunido con el BCRA y conversaron muy bien. Incluso, ellos reconocieron el trabajo del banco”, explicaron en off desde una de ellas. “No sabemos de dónde sale esa versión, no tiene ningún fundamento. Los bancos son intermediarios y no pueden comprar dólares para ellos”, sumaron fuentes del mercado. Es que los bancos participan del mercado único y libre de cambios (MULC) siempre a nombre de terceros, mientras que las compras propias son marginales.

Milei señaló también como co-responsable del aumento la sesión que permitió la vicepresidenta, Victoria Villarruel, donde la oposición consiguió sancionar una mejora a los jubilados. Desde el mercado le ponen más el ojo a lo que sucedió una semana antes, cuando J.P. Morgan hizo un informe donde recomienda a los inversores salir del carry-trade.

Por su lado, el ministro de Economía también atribuyó la suba del dólar al “riesgo kuka”, en consonancia con lo que había dicho días atrás el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: “No hay riesgo país, hay riesgo kuka”.

Fue el propio Luis Caputo el que, quizás sin darse cuenta, rompió con la narrativa oficial en un stream al que asistió junto al presidente del Central, Santiago Bausili. Admitió su responsabilidad en el incremento cambiario a través de las licitaciones que hace el ministerio para tratar de cumplir con el FMI: “En los últimos 35 días compramos US$ 1.500 millones, que es el equivalente a 70 o 75 millones de dólares por día”. “Es mucha oferta que le sacamos al mercado”, se sinceró en Carajo. Estas operaciones redujeron la cantidad de billetes que circularon por el MULC, lo que tuvo un impacto directo en el precio acordado entre la oferta reducida y la demanda para dolarizarse.

Previo a esto, pero en la misma línea, PxQ, la consultora de Emmanuel Álvarez Agis, explicó que “la única forma de conseguir el equilibrio dólar estable más inflación a la baja es aumentar la oferta de dólares”. “A estos niveles de riesgo, no parece que los Bontes puedan cumplir ese rol. Sobre el dólar-colchón, la dirección estaría siendo más bien la contraria”, sumó. Para el exviceministro de Economía, “la única alternativa plausible es que la revisión del FMI venga con alguna sorpresa, tal como ocurrió con Macri (2018) y el propio Milei (abril de 2025). Sin una autorización para vender dólares adentro de la banda o un refuerzo de reservas sustantivo, no parece posible estabilizar el tipo de cambio a fuerza de tasa de interés y venta de futuros de acá a la elección”.

El economista Marcelo Elizondo, en declaraciones a TN, sumó la variable del campo: “Es un tema estacional. En esta época se termina de liquidar la cosecha gruesa, que es el gran medio de ingreso de dólares de la Argentina, y aparecen objetivamente menos dólares y la incertidumbre de que, a partir de ahora, no van a estar los dólares, y las expectativas juegan en el mercado”.

El ruido en el mercado también se trasladó a redes sociales. El jueves la conversación sobre el dólar saltó casi un 200% en las plataformas digitales, según un análisis de Monitor Digital, con mayoría de menciones negativas. Las explicaciones que debió dar el tándem Caputo-Bausili en el programa de Daniel “Gordo Dan” Parisini en Carajo tuvieron menos visitas en vivo que el canal del Conicet donde trasmite el fondo del mar.

CFK: “¿En serio que ‘todo marcha de acuerdo al plan’?”

Cristina Kirchner publicó en su cuenta de X (Twitter) un duro cuestionamiento al rumbo económico del gobierno de Javier Milei y la consigna oficial “Todo marcha de acuerdo al plan” (TMAP). “¿Es así la boludez que escriben los tuiteros que Karina dejó afuera de las listas, no?”, ironizó al comienzo del texto.

Entre sus críticas, la expresidenta señaló que el Gobierno “tuvo que pagar tasas de interés arriba del 65% y ni así conseguiste que te renueven la totalidad de los vencimientos en pesos”. También enumeró que “los salarios están pisados, las jubilaciones por el suelo, aumentan los despidos y las suspensiones y cierran fábricas, pymes y comercios”.

La exmandataria recordó que en abril el FMI otorgó al Ejecutivo US$ 12 mil millones y, pese a las proyecciones oficiales, el dólar no bajó a $ 900 sino que el jueves “cerró a $ 1.385”. También mencionó la modificación reciente de los encajes bancarios, que se elevaron al 40%, y sostuvo que eso implica “encarecer el crédito sin que te importe reventar la actividad económica”.

Además, expresó que “hoy no hay ni reservas ni inversión, el consumo se desplomó y el verdadero problema del país sigue siendo la falta de dólares, agravada por el feroz endeudamiento a partir del gobierno de Mauricio Macri y la fuga de capitales”.