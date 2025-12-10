Las perspectivas de contratación de personal de las empresas privadas parecen anticipar un cambio relevante en el humor de los empresarios argentinos de cara al comienzo del 2026, según los datos que recogió la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup que se publica en el día de la fecha. Vale recordar que los empresarios transcurrieron un 2025 bastante rígido en materia de contrataciones, pero luego de un año de resultados débiles o neutros, la Expectativa Neta de Empleo (ENE) correspondiente al primer trimestre de 2026 se ubica ahora en +10%, un incremento de 5 puntos frente al trimestre previo y 11 puntos por encima del mismo trimestre de 2025.

Reforma Laboral: los cambios en indemnizaciones, juicios, horas de trabajo, multas y vacaciones

De acuerdo con el sondeo realizado entre el 1 y el 31 de octubre de 2025 a más de 700 empleadores, el 30% de las empresas planea aumentar su dotación, 18% reducirla, 35% mantenerla y 17% permanece indeciso. La ENE surge de restar la proporción de empresas que prevén reducir personal de las que anticipan incorporaciones.

Las expectativas netas de empleo a lo largo de los últimos años.

“Luego de cuatro trimestres con nulas y bajas expectativas de generación de empleo, el empresariado argentino se muestra más optimista”, sostuvo Luis Guastini, director general y presidente de ManpowerGroup Argentina. Sin embargo, advirtió: “Argentina logró abandonar el último puesto en el ranking global, pero aún está lejos de nuestros países vecinos”.

Sectores: Finanzas y Seguros impulsa la mejora y el sector público continúa en rojo

El informe para el Q1 2026 incorporó una nueva clasificación sectorial alineada al estándar internacional SCIAN. Bajo esta estructura, 9 de los 11 sectores relevados esperan incrementar su nómina.

Los principales resultados son:

* Finanzas y Seguros: +27%, el mejor desempeño del mercado laboral argentino.

* Construcción y Bienes Raíces: +20%, impulsada por la reactivación de la obra privada y expectativas de mayor inversión.

* Información: fuerte repunte intertrimestral (+16 puntos).

* Sector Público, Salud y Servicios Sociales: –3%, único rubro en terreno negativo.

En la comparación interanual, el mayor salto también lo muestra Finanzas y Seguros, con un avance de 20 puntos porcentuales, lo que sugiere una recomposición de la actividad financiera tras la estabilización macroeconómica.

Regiones: el NEA lidera y Cuyo queda al final de la tabla

En el mapa laboral, las diferencias territoriales son notorias:

* NEA (Noreste): +15%, la expectativa más alta del país.

* Patagonia y Pampeana: +13% cada una.

* AMBA: +9%, aún por debajo de la media nacional.

* NOA (Noroeste): +5%.

* Cuyo: 0%, reflejando la demanda más débil.

Respecto del trimestre previo, cuatro de las seis regiones mejoran su perspectiva, destacándose Pampeana, con un incremento de 9 puntos porcentuales. La mayor caída se observa en Cuyo, que retrocede 18 puntos frente al cierre de 2025.

En términos interanuales, el NEA vuelve a sobresalir, con un salto de 25 puntos, mientras que Cuyo registra la mayor baja (–16 puntos).

Tamaño de empresa: las pymes medianas traccionan

La encuesta también muestra que las expectativas varían según la dimensión de las compañías:

* 10 a 49 empleados: +16%, el segmento más dinámico.

* 250 a 999 empleados: +15%.

* 5.000 o más empleados: +12%.

* 50 a 249 empleados: +6%.

* 1.000 a 4.999 empleados: –1%, la única categoría en terreno negativo.

Esto sugiere que la reactivación inicial se concentra en empresas medianas y pymes, mientras que las grandes corporaciones se mantienen más cautas.

Comparación internacional: Argentina sale del último puesto, pero sigue en el pelotón rezagado

De los 12 países relevados en América, todos proyectan incrementos en la contratación para Q1 2026. Sin embargo, la posición argentina continúa siendo débil:

* Brasil lidera con +57%, uno de los niveles más altos del mundo.

* Guatemala, Estados Unidos y México oscilan entre +24% y +28%.

* Argentina aparece con +10%, solo por encima de Costa Rica (+11%) y Chile (+13%).

A nivel global, 40 de los 42 países esperan crear empleo, con una ENE promedio del +24%, muy por encima del registro local.

Los datos de la ENE muestran que, en materia de contrataciones el 2026 arranca con alivio, pero con desafíos.

El repunte de las expectativas laborales es una señal temprana de mayor estabilidad macroeconómica, menor incertidumbre y reactivación sectorial. Sin embargo, la distancia frente al promedio global y regional revela que el mercado laboral argentino todavía opera con prudencia, a la espera de confirmaciones sobre el rumbo económico, las reformas estructurales y la velocidad de recuperación del consumo.

Para el sector privado, el desafío de 2026 será sostener este impulso inicial, transformar expectativas en empleo efectivo y consolidar una tendencia que no se veía desde antes del ciclo recesivo 2024–2025.

