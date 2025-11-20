El gobierno autoriza a una aerolínea a realizar vuelos hacia Madrid: ¿cuánto costarán los pasajes?

La aerolínea Plus Ultra desembarca en la Argentina. En el marco del proceso de desregulación del mercado aéreo y la política de cielos abiertos que impulsa el Gobierno nacional, la compañía española recibió oficialmente el visto bueno para operar vuelos entre Buenos Aires y Madrid.

A través de la Disposición 40/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial, la Subsecretaría de Transporte Aéreo autorizó a Plus Ultra a prestar servicios internacionales de pasajeros entre Ezeiza y la capital española.

La ruta comenzará a funcionar el 23 de mayo. Se sumará a la oferta de vuelos directos a Madrid que ya ofrecen otras compañías aéreas como Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa. Con esto, la empresa busca competir con estos pesos pesados ofreciendo tarifas más económicas.

Las tarifas promocionales para los vuelos van desde los US$ 930 ida y vuelta, con equipaje incluido, y desde los US$ 2.780 ida y vuelta en clase ejecutiva.

Una nueva aerolínea unirá Ezeiza con Madrid y se anuncian más servicios a bordo

La nueva ruta, que unirá el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con Ezeiza, arrancará con dos frecuencias semanales —los miércoles y sábados—. Con respecto a los horarios, la compañía anunció que la salida desde Buenos Aires está pactada para las 12:35, con arribo a la capital española a las 05:40. En sentido inverso, partirán desde Madrid a las 23.

Por otro lado, la empresa proyecta aumentar a cuatro vuelos por semana durante las vacaciones de invierno de julio, coincidiendo con la temporada alta europea, incorporando salidas los lunes y viernes. La ruta será operada con aeronaves Airbus A330, conocidos por ser eficientes en vuelos de largo alcance.

La aerolínea española que busca crecer en la región

La aerolínea fue fundada en 2011 por exdirectivos de Air Madrid. Actualmente lleva adelante un plan de expansión global y ya vuela a Bogotá y Cartagena de Indias (Colombia), Lima (Perú), Caracas (Venezuela) y Malabo (Guinea Ecuatorial).

Fue una de las primeras empresas en mostrar interés en operar en Argentina tras la victoria de Javier Milei en 2023, aprovechando los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea, España, Brasil y la Argentina, que permiten transportar pasajeros entre terceros países.

FN/DCQ