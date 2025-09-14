El Papa León XIV cumple 70 años y el Vaticano vivió un inolvidable concierto por la paz

Numerosas pancartas que portaban los miles de fieles que se reunieron este domingo en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, le deseaban al papa León XIV un feliz cumpleaños. "Queridos míos, parece que saben que cumplo 70 años hoy...", afirmó sonriendo el pontífice al final de la tradicional oración del Ángelus dominical, generando una ovación que León XIV también devolvió haciendo el signo de que aplaudía a los fieles.

"Doy gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos los que han tenido un pensamiento por mí en sus oraciones", añadió el pontífice.

La información oficial del Vaticano destacó que en la agenda de León XIV no había prevista ningún tipo de ceremonia oficial para festejar el cumpleaños del papa, que este domingo presidirá además una misa en homenaje a los mártires del siglo XXI.

En su mensaje de este domingo, el papa León XIV recordó la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, señalando que "ese hallazgo del leño de la cruz que hizo santa Elena en Jerusalén en el siglo IV, sirve para reflexionar sobre la forma en que la cruz, cruel instrumento de muerte, fue convertida por Cristo en el mayor signo de amor a Dios".

“Por esto hoy nosotros celebramos su ''exaltación', lo hacemos por el amor inmenso con el que Dios, abrazándola para nuestra salvación, porque Cristo hizo de ese instrumento de muerte uno de vida, enseñándonos que nada puede separarnos de Él y que su caridad es más grande que nuestro mismo pecado”, destacó sobre el mensaje Vatican News.

Concierto inolvidable en Plaza San Pedro

Andrea Bocelli, Pharrell Williams y Karol G encabezaron este sábado por la noche en la Plaza de San Pedro un megaconcierto "por la paz y la fraternidad", que reunió a una multitud en forma completamente gratuita, y que contó con miles de drones sobre la Basílica, que dieron forma a numerosas formas y figuras, entre las que incluso incluyeron al Papa Francisco.

La interpretación de Bocelli del Ave María fue uno de los mejores momentos de la noche, y la calidez del momento, más el espectaculo de luces y colores que ofrecían unos 3500 drones en el cielo le dieron a la velada un tono que quienes pudieron presenciarlo en vivo nunca olvidarán.

Además participaron el compositor estadounidense John Legend, la estrella del K-Pop BamBam, la franco-beninesa Angélique Kidjo y el coro de gospel Voice of Fire, entre muchos otros. "Quiero agradecer a los artistas que, gracias a su creatividad, difundirán este mensaje por todo el mundo desde la magnífica columnata de Bernini", señaló el pontífice sobre esa fiesta.

AFP/VN/HB