Quién es Balen Shah, el rapero convertido en alcalde que la Generación Z quiere como Primer Ministro de Nepal

La figura del rapero Balen Shah en Nepal cobró mayor notoriedad cuando distintos sectores jóvenes, de la llamada Generación Z, le ofrecieron su respaldo para transformarse en Primer Ministro , tras la renuncia de KP Sharma Oli, como consecuencia de las violentas protestas que se registraron en las calles y dejó el saldo trágico de 25 muertos. A sus 35 años, su discurso renovador y su conexión con la juventud han marcado un punto de inflexión en un país donde el descontento hacia la política tradicional se hace cada vez más evidente.

La revolución de los jóvenes en el país asiático desencadenó el estallido social, a través de manifestaciones a favor de un nuevo liderazgo centrado en el progreso y la unidad nacional como principales banderas.

Las posturas firmes del alcalde de la ciudad de Katmandú, han generado roces con diversos actores. Su gestión llegó a enfrentarse al gobierno central por la recolección de residuos, en un desencuentro que implicó suspender temporalmente el servicio en instalaciones federales.

Por medio de sus redes sociales oficiales, Balendra Shah expresó: “Hemos dejado claro, este es un movimiento de la Generación Z. Querida Generación Z, la renuncia de su asesino ha llegado. ¡Ahora sean moderados!”.

Elegido en 2022 tras competir de manera autónoma, el alcalde de Katmandú tomó impulso gracias al hartazgo social que prevalecía frente a los partidos que ostentaban el poder en Nepal.

Su formación como ingeniero civil, sumada a una etapa previa como rapero en la popular escena musical “nephop”, le permitió sintonizar con amplios sectores de la sociedad urbana.

En este marco de crisis social, el alcalde de Kathmandú, Balen Shah cobró relevancia por la polémica a su resistencia a la influencia externa, especialmente la proveniente de la India, al exhibir un mapa llamado “Gran Nepal” que abarcaba territorios disputados históricamente.

Asimismo, su decisión de prohibir proyecciones de películas indias fue interpretada como un gesto nacionalista y provocó controversias que trascendieron las fronteras de la capital.

