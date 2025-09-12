Patricio Carmody: "La rebelión en Nepal es una alerta para todos los políticos del mundo"

Desde Nepal, el analista internacional Patricio Carmody describió cómo la indignación juvenil ante la corrupción y la falta de oportunidades derivó en una ola de protestas masivas en Katmandú, y advirtió que esos mismos reclamos se expresaron en otros países de Asia, como Indonesia y Filipinas. "La rebelión en Nepal es una alerta para todos los políticos del mundo", aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Patricio Carmody es especialista en relaciones internacionales. Es ingeniero recibido de la Universidad de Buenos Aires (UBA). También participó de programas de posgrado en países como los Estados Unidos y Francia.

Qué está pasando en Nepal: violentas protestas de jóvenes contra la prohibición de redes sociales y la corrupción

¿Cómo estás viviendo esa situación allí en Nepal y qué estás haciendo vos particularmente?

Estoy acá justo de casualidad visitando a una hija que trabaja para UN Women. Lo que hemos observado es un fenómeno que está pasando en varios países en Asia, donde el tema en común es una la indignación con la corrupción y con los políticos. Lo hemos visto eso en Yakarta y en Manila también. En el caso de Manila, por ejemplo, es ante las inundaciones. Cuando fueron a ver la plata de control de las inundaciones, se la habían socavado toda con préstamos a compañías contratistas privadas. Y la gente se indignaba y te dicen cosas como que se ahogan en el agua de las inundaciones y ellos se ahogan en la plata que les roban.

En el caso particular de Nepal, acá el problema es claro, que es la falta de oportunidades y trabajo para los chicos jóvenes. Hay toda una industria de la inmigración porque lo más importante acá es irse a estudiar o a trabajar o a lo que sea, que es muy fuerte. Con eso como telón de fondo, se impuso la prohibición de usar 26 plataformas occidentales, como WhatsApp, Facebook, X o YouTube. Obviamente eso indignó a los chicos, pues es lo que usan todo el tiempo para estudiar, para negocios, para irse del país, para lo que sea.

Las protestas en Nepal provocaron 51 muertos.

Hubo una marcha primera muy tranquila, pero muy masiva, donde el espíritu era muy positivo. Cantaban canciones de un gran rapero que se llama Balen Shah, que en realidad también es el alcalde de Catmandú, y todo el mundo ponía esa música como esta es la expresión de la juventud. Pero obviamente dieron órdenes. Primero tiraban balas de goma, gas lacrimógeno, pero después alguien empezó a disparar. Cuando ves que están cayendo chicos muertos, algunos con uniforme de colegio, eso fue realmente lo que indignó a todo el mundo.

La primera noche la gente veló los muertos, básicamente. Al día siguiente, aunque había un toque de queda, no había policía ni había nadie en la calle porque se asustó la policía también. Ahí es donde la furia se desató y vimos cosas que no hemos visto nunca, por lo menos. Vimos el incendio de casas de ministros, de exministros, de hoteles enteros que pertenecen a políticos, de los dos supermercados que pertenecen a políticos, el Parlamento entero, ministerios, casas de justicia.

Es una cosa muy grande donde puede haber obviamente la intervención de algunos grupos extremos, como por ejemplo en la liberación de mil presos. Había un ambiente como de inseguridad reinante porque no había policía en la calle directamente y todos sabíamos que había presos libres también. Nosotros hemos pasado varios toques de queda en varios países, pero en este lo que era raro es que habían liberado los presos. Fue un ambiente bastante particular.

¿Te sentís seguro allí?

Sí. Es un barrio tranquilo. Estoy en un barrio residencial, al lado de una base militar. Ya el segundo día pusieron militares a 100 metros de mi casa. En la primera noche se sentía como que podía pasar cualquier cosa, pero después, ya cuando aparecieron militares en la calle, se tranquilizó. Pero es realmente dramático.

La furia juvenil en Nepal evoca el estallido chileno de 2019

¿Esa indignación de distintos países de Asia puede llegar a tener algún punto de comparación con algo que pueda suceder en Argentina?

Por ejemplo, en el caso de Indonesia, el disparador es la muerte de un chófer de moto. Acá hay chóferes de taxi y chóferes de moto. Lo atropelló la policía y eso empezó a derivar en indignación porque le faltaron el respeto a la muerte del chico y se convirtió en una protesta antisistema, anticorrupción, antiinequidad social. Justo también le habían aumentado a los políticos el salario de tal manera que sus beneficios totales equivalían a 30 veces el salario promedio. Entonces toda esa indignación obviamente explotó ahí. En el caso de Filipinas, como dijimos, fue la inundación. Los motivos son diferentes, pero la bronca es la misma.

Lo que es muy interesante es que el caso de Nepal, la gente es bastante tranquila. Es hindú, pero es muy tranquila. Hemos visto casos que parecen de la película o del libro Germinal de Émile Zola, donde queman a una señora dentro de su casa o corren al ministro de Finanzas, lo casi desnudan y lo corren por un río. Eso es fuerte. Algunas veces nos dan bronca los políticos y pensamos algo tiene que pasarle un día a los políticos, y la verdad es que esto es como la exageración máxima. La rebelión en Nepal es una alerta para todos los políticos del mundo.

Los chicos tienen acceso a información y están comparando. Acá la otra cosa que pasó en paralelo es la campaña contra los "nepo kids", que son los hijos de los políticos. No solo viven de la plata de los padres, sino que ponen en las redes sociales sus viajes a Europa, la cartera Louis Vuitton que se compraron, la Ferrari que se compraron y el viaje que hicieron. Entonces esa indignación también estuvo ahí. Hay una indignación latente y los políticos están muy equivocados si creen que ignorándola va a hacerla desaparecer.

Los chicos están muy equipados, tienen mucha información disponible y pueden sumar uno más uno. Creo que esto ha sido una sorpresa mismo para los padres de esos chicos. Vos ves que los padres no salían, eran puros chicos. Entonces vos ves que los padres hasta estaban un poco orgullosos de lo que los chicos habían hecho. Después se asustaron, obviamente, cuando vieron muerte.

