Nepal vive sus peores disturbios en décadas. Todo comenzó el lunes en Katmandú, cuando miles de jóvenes salieron a protestar contra el gobierno por la prohibición de 26 plataformas digitales. Muchos se identificaron con pancartas como parte de la Generación Z, y marcharon hacia el Parlamento, que rápidamente se convirtió en el epicentro de los enfrentamientos.

La represión fue brutal, se utilizaron gases lacrimógenos, cañones de agua y munición real para detener a los manifestantes. “Al menos 25 personas han muerto y cientos resultaron heridas”, confirmaron el martes autoridades médicas. Solo el lunes, 19 personas perdieron la vida y casi 200 resultaron heridas. El martes, el número de víctimas aumentó con seis muertes más.

Los manifestantes incendiaron el Parlamento de Nepal, la sede del Partido del Congreso Nepalés, la residencia del ex primer ministro Sher Bahadur Deuba y otras propiedades de dirigentes políticos. También atacaron la Corte Suprema y el complejo gubernamental de Singha Durbar, en medio de una ola de violencia que rápidamente se extendió a todo el país.

Entre los hechos más graves, el ministro de Finanzas, Bishnu Paudel, fue obligado a desnudarse, golpeado y arrojado al río Bagmati. Además, Rabi Laxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, fue quemada viva en su vivienda y murió en el Hospital de Quemados de Kirtipur después de sufrir quemaduras fatales.

La magnitud de los disturbios obligó al primer ministro KP Sharma Oli a renunciar. En una carta publicada el martes reconoció la “situación extraordinaria” y dijo que dejaba el cargo “para allanar el camino hacia una solución constitucional”. Varios ministros, entre ellos el de Interior, también renunciaron.

En medio del caos, el jefe del Ejército, general Ashok Raj Sigdel, advirtió que si la violencia continúa, las fuerzas armadas están dispuestas a “tomar el control de la situación”. El presidente Ramchandra Paudel llamó al diálogo, aunque todavía no está claro quién dirige el país ni qué gobierno se formará tras la crisis.

Los manifestantes incendiaron el Parlamento de Nepal.

El origen de las protestas en Nepal: la prohibición de redes sociales

El origen inmediato de las protestas fue la decisión del gobierno de prohibir 26 plataformas, incluidas WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube y X, por no registrarse en el Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información. La medida fue anunciada la semana pasada y retirada el lunes por la noche, pero ya había encendido la chispa de la protesta.

Las redes sociales pisan fuerte en Nepal, un país con una de las tasas de usuarios más altas per cápita en el sur de Asia. Para muchos jóvenes, son el principal medio de comunicación, especialmente porque un tercio de la economía depende de las remesas de ciudadanos que viven en el exterior. “Las redes sociales son la única plataforma donde podemos hablar, compartir y seguir a los medios globales. La mayoría de nuestros amigos y familiares están fuera del país, así que ese era el medio de comunicación”, explicó un protestante a la CNN.

Los críticos denunciaron que la prohibición era un intento de sofocar la campaña anticorrupción que había tomado fuerza en TikTok e Instagram, donde miles de jóvenes exponían desigualdades sociales y criticaban a los hijos de políticos por su ostentación.

Además, la medida golpeó la educación, ya que muchos estudiantes dependen de Internet para acceder a clases virtuales y materiales académicos quedaron aislados. “La prohibición de las redes sociales había interrumpido mi educación”, dijo la universitaria de 19 años Binu KC.

Como señaló Sareesha Shrestha, otra de las manifestantes, el banneo fue apenas el último detonante: “La acumulación de frustración fue lo que condujo a este movimiento. La prohibición de las redes sociales fue la gota que colmó el vaso”.

Los jóvenes lideran las protestas en Nepal

Las marchas están protagonizadas por adolescentes y jóvenes de entre 15 y 28 años, que se identifican como la Generación Z. Estudiantes universitarios, secundarios e incluso colectivos juveniles descentralizados organizaron convocatorias desde redes sociales, logrando una movilización masiva y sin un líder específico.

Las marchas están protagonizadas por jóvenes.

Tras la restitución de las plataformas digitales, las demandas son claras: el fin de la corrupción y mayor representación política. “Queremos ver el fin de la corrupción en Nepal. Los líderes prometen una cosa durante las elecciones, pero nunca cumplen. Son la causa de muchísimos problemas”, agregó la estudiante Binu KC.

La creadora de contenido Subhana Budhathoki señaló a la BBC: “La Generación Z no se detendrá ahora. Esta protesta va más allá de las redes sociales: se trata de silenciar nuestras voces, y no permitiremos que eso suceda”.

Para los manifestantes, los hashtags #NepoBaby y #NepoKids explican el trasfondo de la prohibición de redes sociales y se transformaron en un emblema del movimiento. A través de esta tendencia, difundieron videos virales que mostraban autos de lujo, ropa de diseñador y viajes al exterior de los hijos de políticos, en contraste con la precariedad y el desempleo que golpea al 20,8% de los jóvenes nepaleses, según datos del Banco Mundial.

“(La Generación Z) exigió rendición de cuentas y una investigación justa por esta corrupción, el estilo de vida lujoso de todos estos hijos de políticos corruptos”, dijo el manifestante Shree Gurung.

Cómo sigue la situación en Nepal

El futuro político de Nepal es incierto. Con la renuncia de Oli y varios ministros, no está claro qué figura asumirá el liderazgo en medio de una crisis que paralizó la capital y cerró el aeropuerto internacional.

El Ejército ya desplegó tropas en Katmandú y mantiene un toque de queda en todo el país. “Todas las instituciones de seguridad, incluido el Ejército de Nepal, están comprometidas a tomar el control de la situación”, advirtió el general Sigdel.

Las masivas manifestaciones en Nepal.

Mientras tanto, organismos internacionales expresaron preocupación. El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió una “investigación exhaustiva” y exhortó a las autoridades a respetar los derechos humanos. Amnistía Internacional denunció que “el uso de fuerza letal contra manifestantes que no representan una amenaza inminente de muerte o lesiones graves es una grave violación del derecho internacional”.

Los jóvenes, en tanto, celebran haber forzado la renuncia del primer ministro, pero mantienen la presión para lograr cambios estructurales. “Esto es un caos. Todos los grupos de WhatsApp están repletos de discusiones y temores. Tenemos miedo de que los estudiantes que protestaron pacíficamente también sean atacados”, contó un estudiante de derecho de 24 años bajo anonimato.

Este miércoles, el jefe del Estado Mayor del ejército se reunió con varias personalidades, incluyendo representantes de los manifestantes, según dijo a AFP un portavoz del ejército, Rajaram Basnet. "El jefe del ejército inició reuniones con diferentes partes y se reunió con representantes de GenZ", declaró el vocero, sin dar más detalles.

