La crisis de Nepal en fotos: el Parlamento incendiado, 25 muertos y la exprimera dama quemada viva

El ejército de Nepal recorre las calles de Katmandú tratando de imponer el orden este miércoles 10 de septiembre, luego que los manifestantes prendieran fuego el Parlamento y mataran a Rabi Laxmi Chitrakar, esposa del exprimer ministro Jhalanath Khanal, al incendiar su casa. La mujer sufrió gravísimas quemaduras y falleció en el Hospital de Quemados de Kirtipur.

Las movilizaciones arrancaron el pasado lunes en la capital, con protestas contra la corrupción y la prohibición impuesta por el Gobierno de usar Facebook, YouTube y X. “Paren la prohibición de las redes sociales. Paren la corrupción, no las redes sociales”, gritaban, de acuerdo a los cronistas locales, las personas que reclamaban fuera del Parlamento. La policía contestó con lanzamiento de agua, gases lacrimógenos y disparos.

Rápidamente, la tensión creció y se extendió a todo el país. El ministro de Finanzas, Bishnu Paudel, fue obligado a quitarse la ropa, luego lo golpearon y lo arrojaron al río Bagmati. Los manifestantes también liberaron a más de 900 presos de la prisión de Kaski tras agredir a los guardias. Como resultados de estos enfrentamientos, este martes el número de muertos se elevó a 25. En ese contexto, el ejército habló contra las “actividades que podrían llevar al país a la inestabilidad y el malestar”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El incendio del Parlamento

“Hoy está tranquilo, el ejército está presente en todas las calles”, declaró un soldado que inspeccionaba autos en un puesto de control a la agencia AFP. Sin embargo, pocas horas antes, un grupo de manifestantes había atacado y quemado la casa de KP Sharma Oli, de 73 años, primer ministro y máximo líder del Partido Comunista de Nepal.

Tras estos hechos, el dirigente presentó su dimisión indeclinable en una carta que envió al presidente: “He renunciado al cargo de primer ministro con efecto a partir de hoy a fin de adoptar nuevas medidas hacia una solución política y la resolución de los problemas de conformidad con la Constitución, teniendo en cuenta la situación extraordinaria que prevalece actualmente en el país”.

Oli encabezaba el Gobierno de Nepal desde julio de 2024; y había sido primer ministro entre los años 2015 y 2016, y entre 2018 y 2021.

Polonia cerró aeropuertos y afirma haber derribado drones rusos que ingresaron a su territorio en un ataque a Ucrania

Por su parte, el jefe del Ejército nepalí, general Ashok Raj Sigdel, pidió este 9 de septiembre, a través de un video, detener la violencia y establecer un canal de comunicación: “Para brindarle a la nación una solución pacífica, instamos a todos los grupos involucrados en la protesta a que la suspendan y entablen un diálogo”. El International Crisis Group definió este gesto como un “punto de inflexión importante en la difícil experiencia del país con el gobierno democrático”.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, confesó sentirse "consternado por la escalada de violencia y el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza". "Me preocupan los informes sobre ataques y, en algunos casos, incendios a edificios públicos, negocios y residencias privadas. Asimismo, me preocupan los informes de agresiones físicas contra altos funcionarios del gobierno", agregó.

Cómo comenzó el conflicto en Nepal

El conflicto arrancó el viernes pasado, cuando Facebook, YouTube y X (antiguamente Twitter) fueron bloqueadas por el Gobierno. En ese momento comenzaron a viralizarse grabaciones que mostraban la diferencia entre los ciudadanos comunes con los hijos de los grandes referentes políticos nacionales, que presumían de su estilo de vida lujoso y despreocupado en plataformas como TikTok.

Esa situación dio comienzo a la protesta masiva por corrupción y bloqueo de redes sociales, que terminó en violencia.

Fotogalería del conflicto en Nepal

Los incendios provocados por los manifestantes

Un manifestante en las calles

Los manifestantes tomaron las calles

El incendio del Parlamento

Manifestantes armados participan de las protestas callejeras

Un manifestante se prepara para disparar su arma

Los manifestantes fueron atacados con agua, gas y disparos por la policía

Se produjeron manifestaciones masivas en todo Nepal

Una joven sosteniendo al bandera protesta en las calles

Un policía herido por los manifestantes es retirado por sus compañeros del centro del conflicto

HM