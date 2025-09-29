La misión Artemis II será la primera tripulación en poner a prueba la nave Orion de la NASA, cuya labor se centrará en orbitar alrededor de la Luna durante un período diez días en el que realizarán observaciones de las características geológicas de la superficie, como cráteres de impacto y antiguos flujos de lava. Su lanzamiento está previsto para el 26 de febrero del 2026 y será el primer viaje tripulado del programa espacial.

Los trabajos de exploración se llevarán a cabo a través del sobrevuelo del satélite principal a unos 6.400 a 9.660 kilómetros de distancia de su superficie. Además, los aeronautas de la agencia espacial estadounidense recopilarán datos sobre los efectos del entorno cósmico en la salud y su desempeño.

Los astronautas podrían ser los primeros seres humanos en ver a simple vista algunas áreas del lado lejano de la Luna y ofrecerá una oportunidad única para hacer observaciones científicas.

Misión Artemis II de la NASA

Kelsey Young, líder en ciencia lunar de Artemis II en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en la localidad de Greenbelt (Maryland), subrayó que “es una oportunidad para que los astronautas pongan en práctica las destrezas científicas lunares que han desarrollado durante su entrenamiento”.

Además, Young agregó que “también, es una oportunidad para que los científicos y los ingenieros en el control de la misión colaboren en tiempo real durante las operaciones”.

Un equipo de expertos en la Luna asistirá a la misión Artemis II desde el Centro Espacial Johnson de la NASA

Un equipo de científicos expertos en la Luna trabajará de forma conjunta con la misión Artemis II en tiempo real desde la Sala de Evaluación Científica del Centro Espacial Johnson de la NASA y brindarán su experiencia en los campos de: cráteres de impacto, vulcanismo, tectonismo y hielo lunar.

Misión Artemis II sobrevolará la Luna durante diez días

La misión despegará en el Sistema de Lanzamiento Espacial o Space Launch System (SLS), por sus siglas en inglés, un megacohete de la NASA diseñado específicamente para el programa Artemis que llevará a los astronautas a la órbita terrestre. Después de que la nave espacial se separe, el motor principal de Orion pondrá a la sonda en una larga trayectoria alrededor de la Luna.

El director de vuelo principal de Artemis II, Jeff Radigan, dijo a la prensa que “irán al menos 5,000 millas náuticas (9.200 kilómetros) más allá de la Luna, una altitud mucho mayor que la de misiones anteriores”.

Nave espacial Orion de la NASA

Será transportada inicialmente a la órbita terrestre con la asistencia de dos cohetes propulsores sólidos, que regresarán a la Tierra dos minutos después del lanzamiento, una vez que hayan realizado el trabajo pesado de impulsar la nave.

