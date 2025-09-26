La NASA analiza usar misiones cinéticas o detonar una bomba nuclear para destruir el asteroide YR4

La NASA advirtió por el incremento del riesgo de impacto del asteroide 2024 YR4, luego de que los científicos lo situarán en un 4,3%, según una observación reciente del Telescopio James Webb. Los registros anticipan que volverá a acercarse a la Tierra en 2028 y, como alternativas de defensa planetaria, se barajan las posibilidades de implementar misiones cinéticas o detonar una bomba para desintegrarlo o alterar su trayectoria.

El acrecentamiento de las posibilidades de colisión del planetoide implican una contingencia empírica para satélites, astronautas y estaciones espaciales. La trayectoria observada en el último monitoreo, arrojó resultados contundentes y desde la agencia espacial lo consideraron como un “un ejemplo paradigmático en materia de defensa”.

El equipo encabezado por el astrónomo planetario, Andrew Rivkin, del Laboratorio de Física Aplicada Jhon Hopkins, utilizó la cámara de infrarrojo cercano del telescopio para afinar las predicciones sobre la posición exacta del planetoide 2024 YR4 el 22 de diciembre de 2032.

Cálculos de la NASA sobre la trayectoria del asteroide 2024 YR4

Científicos de la NASA sobre el asteroide 2024 YR4: “Su masa aún es incierta”

Sin embargo, se desconoce la densidad real del asteroide 2024 YR4, debido a que “su masa aún es incierta”. Pese a esto, los científicos de la NASA detallaron que “el escenario dominante, en un 96%, es que el 2024 YR4 no choque con la Luna y pase de largo”.

En esta línea, el ex investigador del Instituto Indio de Astrofísica, Pawan Kumar, explicó que “la posible colisión con la Luna no alteraría la órbita" y aseguró que el bólido “no será motivo de preocupación”.

Asteroide 2024 YR4

El gran reto es el tiempo: una misión de reconocimiento que mida mejor la masa del asteroide debería lanzarse en 2028, un plazo demasiado corto para el estándar de la industria espacial.

Actualmente, el plan continúa en evaluación, a la espera de datos más precisos sobre la trayectoria del astro en los próximos años.

