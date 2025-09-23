La NASA lanzará la misión IMAP para monitorear la actividad solar y cartografiar los límites de la heliosfera

La NASA lanzará la misión IMAP (Sonda de Mapeo y Aceleración Interestelar) este miércoles 24 de septiembre a las 7:30 hora local. El proyecto se plantea como principales objetivos, el monitoreo de la actividad solar y cartografiar los límites de la heliosfera con una “precisión inédita”, situada a unos 14 mil millones de kilómetros de la Tierra y, cuya capa está compuesta por un flujo de partículas cargadas emitidas por el Sol.

La región actúa como escudo natural del sistema solar frente a la radiación cósmica, por lo que el nuevo proyecto de la agencia espacial se centrará en acrecentar la capacidad de protección de las futuras tripulaciones de astronautas.

La sonda IMAP de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ascenderá desde las instalaciones de Cabo Cañaveral, estado de Florida, a bordo del cohete Falcon 9 propiedad de la empresa aeroespacial SpaceX. A través de un comunicado, el organismo espacial de los Estado Unidos informó que el despegue de IMAP estaba previsto para la jornada de este martes, sin embargo, decidieron posponerlo y explicaron que “se debía dar más tiempo a los equipos de recuperación para que lleguen a la zona de aterrizaje”.

Actividad solar y los límites de la heliosfera

El destino final de IMAP será el primer punto de Lagrange, una ubicación entre la Tierra y el Sol en la que las fuerzas gravitatorias de ambos cuerpos se equilibran. A la nave le llevará un período de 108 días en llegar al lugar elegido, ya que se encuentra a una distancia de 1,6 millones de kilómetros del planeta Tierra.

La sonda compartirá viaje con otros dos instrumentos científicos: un satélite de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), que observará continuamente la actividad solar, y el observatorio Carruthers Geocorona, destinado al análisis de la exosfera terrestre.

NASA: “Con este mapeo vamos a entender mejor cómo es la heliosfera, y cómo interacciona con el viento interestelar”

La directora de la oficina de Análisis de Meteorología 'Moon to Mars' de la NASA, Teresa Nieves Chinchilla afirmó: “Con este mapeo vamos a entender mejor la heliosfera, su forma, su estructura y cómo interacciona con el viento interestelar”.

NASA: actividad solar

Por su parte, la administradora asociada de la dirección científica de la NASA, Nicola Fox, aseguró que IMAP “será la sonda espacial más avanzada, dedicada a mapear los límites de la heliosfera”.

