Los investigadores de la NASA presentaron los resultados de la misión OSIRIS-REX que recolectó muestras del asteroide Bennu en el año 2020. Al examinarlas hallaron abundante polvo estelar, “un material que existió antes de que se formara el Sistema Solar”, afirmó Jessica Barnes, coautora del estudio y científica de la Universidad de Arizona. Se ha concluido que pertenece a una innumerable cantidad de estrellas muertas hace millones de años y minerales con compuestos orgánicos.

Este descubrimiento muestra la complejidad del bólido y la diversidad de su genealogía ofreciendo información sobre los procesos de acreción (proceso de acumulación o crecimiento por adición de materia) y transporte de materiales.

Estudios recientes marcaron que sus fragmentos se reensamblaron tras varias colisiones en el cinturón de planetoides entre Marte y Júpiter, según datos difundidos por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

Asteroide Bennu

De acuerdo a los resultados revelados por la NASA, la composición de Bennu mostró que su material pertenecía a un asteroide “padre” que fue destruido por impactos precedentes.

La profesora del Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona, Jessica Barnes, conjeturó: “creemos que este cuerpo progenitor fue impactado por un asteroide que se aproximaba y se desintegró. Posteriormente, los fragmentos se recompusieron, y esto podría haberse repetido varias veces”.

Este asteroide padre, surgido hace más de 4.000 millones de años, en plena formación de nuestro Sistema Solar, se ensambló con materiales cercanos al sol y también de otras estrellas.

5 datos para conocer al asteroide Bennu

-Descubierto en 1999, se formó a partir de fragmentos de un asteroide mucho más grande tras una colisión.

-Mide medio kilómetro de ancho, aproximadamente la altura del Empire State Building, y su superficie negra y rugosa está llena de rocas grandes.

-Está cerca: encuentra unos 300 kilómetros de distancia.

-Existe la hipótesis de que Bennu colisionará con la Tierra en el año 2182 y, aunque esta posibilidad es de solo un 0,057%.

-La misión de la NASA que recogió fragmentos de Bennu ha sido histórica: fue la primera vez que la agencia espacial estadounidense trajo a la Tierra las muestras de un asteroide.

“encontramos material orgánico que es altamente anómalo en sus isótopos y que probablemente se formó en el espacio interestelar, y tenemos sólidos que se formaron más cerca del Sol, y por primera vez, mostramos que todos estos materiales están presentes en Bennu”, precisó Jessica Barnes.

En el 2023, la NASA hizo historia al traer a la Tierra muestras de Bennu, un asteroide considerado peligroso debido a una posible colisión y que, además, es una verdadera mina de oro para la astronomía debido a la información que contiene

