Un nuevo estudio advirtió qué lugares del mundo podrían sufrir sequías de día cero en esta década. La investigación, publicada en la revista Nature Communications, estuvo a cargo de Vecchia P. Ravinandrasana y Christian L. E. Franzke, del Centro de Física Climática del Instituto de Ciencias Básicas en la Universidad Nacional de Pusan, quienes alertan que distintas regiones del planeta podrían enfrentar periodos de escasez de agua sin precedentes, en los que al abrir el grifo no salga agua.

Algunas de las zonas más expuestas son Norteamérica, el Mediterráneo y el sur de África, según el estudio. Para obtener los resultados, los científicos utilizaron múltiples modelos climáticos que permitieron analizar el momento y la probabilidad de estas sequías de día cero.

El científico climático Christian Franzke, coautor del estudio, explicó a CNN que se trata de “eventos de escasez de agua sin precedentes, fenómenos que no habían ocurrido hasta ahora”.

Cuáles son los factores que producen las sequías de día cero

De acuerdo con Nature Communications, las sequías pueden deberse a la falta de lluvias, bajos niveles de ríos, embalses disminuidos y al incremento de la demanda de agua para abastecer a personas, agricultura e industrias.

El informe reveló que casi tres cuartas partes de las regiones que ya padecen sequías enfrentan un alto riesgo de que estas sean más graves y duraderas hacia finales de siglo, especialmente si la quema de combustibles fósiles que impulsan el calentamiento global continúa.

Franzke reconoció que los niveles actuales del calentamiento global resultaron “sorprendentes”, ya que algunas ciudades están peligrosamente cerca de alcanzar el día cero. Según la investigación, un tercio de las regiones afectadas, como el oeste de Estados Unidos, podrían experimentar este escenario ya en la década de 2020 o 2030.

Cuáles son las regiones más afectadas por las sequías

Entre los casos recientes, Ciudad del Cabo (Sudáfrica) enfrentó en 2017 y 2018 una de las sequías plurianuales más severas de su historia.

En Chennai (sureste de la India), la población sufrió la ausencia de agua en 2019 debido a la falla de las lluvias del monzón y la caída de los niveles de embalses. Según el estudio, estas situaciones afectan con mayor intensidad a las comunidades de bajos recursos.

El nuevo estudio también advirtió que las próximas regiones en riesgo de sequías de día cero prolongadas son el Mediterráneo, el sur de África, Asia y Australia.

