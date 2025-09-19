Por qué se piensa que el asteroide 3I/ATLAS es un objeto tecnológico extraterrestre

El 1 de julio de 2025 un telescopio del proyecto ATLAS, instalado en Chile, detectó un objeto que no pertenece al Sistema Solar, el cual fue bautizado como 3I/ATLAS y es el tercer objeto interestelar que se registra en la historia de la astronomía.
En ese contexto, el astrofísico Avi Loeb, jefe del proyecto Galileo, y director fundador de la Iniciativa Black Hole de la Universidad de Harvard, propuso que 3I/ATLAS podría no ser un cometa común.
“El objeto ha mostrado varias características anómalas y presentamos la hipótesis de que pueda tener origen tecnológico y posiblemente hostil”, sostuvo el especialistas. Es que de acuerdo a lo arrojado por un estudio, este demostró comportamientos poco comunes mientras cruza el Sistema Solar. Los científicos detectaron estos rasgos extraños a partir de mediciones de luz y posición del objeto.
Propusieron la idea de que podría tratarse de un objeto tecnológico, incluso con intenciones hostiles, basándose en teorías científicas conocidas como el “Bosque Oscuro” y la “Paradoja de Fermi”.
Uno de los hallazgos es que la manera en que refleja la luz (polarimetría) no se parece a la de ningún otro cometa, ni del Sistema Solar ni del espacio interestelar.
Además, expertos señalan que 3I/ATLAS combina características nunca vistas en otros cometas o asteroides, lo que lo convierte en un objeto único hasta ahora. Loeb explicó que “esta anomalía de polarización pone de relieve que 3I/ATLAS es diferente de los objetos interestelares previos”.