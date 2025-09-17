Asteroide de gran tamaño pasará cerca de la Tierra y los científicos advierten que podría regresar en el futuro

Un asteroide del tamaño de un gran rascacielos de Nueva York pasará a toda velocidad cerca de la Tierra a las 3:40 a.m. ET (4:40 a.m. hora local) de la madrugada de este jueves. Los científicos de la NASA alertaron que podría regresar en el futuro.

El planetoide 2025 FA se mantendrá a 520.000 millas de la Tierra, lo que significa el doble de la distancia de nuestro planeta a la Luna. En principio, esto no representa una amenaza inmediata para los humanos.

Desde esa proyección inicial de la trayectoria, la Agencia Espacial Europea (ESA) eliminó al asteroide de su lista de vigilancia de posibles amenazas cósmicas después de tomar mediciones más precisas de su curso. Sin embargo, la ESA alertó que podría caer en la Tierra cuando sobrevuele nuevamente el sistema solar cerca del 2090.

Cuando los astrónomos detectaron por primera vez 2025 FA22, con el telescopio Pan-STARRS 2 en Hawái, su gran tamaño y sus pasos regulares cerca de la Tierra lo convirtieron en una amenaza importante de colisión catastrófica.

El asteroide mide entre 130,15 metros y 289,89 metros de diámetro, casi tan grande como el edificio Chrysler de Nueva York. En caso de que impactara en la Tierra, podría destruir una gran ciudad y todo lo que se encuentre a su alrededor en un radio de decenas de kilómetros, provocando una explosión.

El diámetro del asteroide

El impacto de tales características generaría incendios, terremotos, tsunamis, y otros fenómenos climáticos importantes. Si cayera en el océano, levantaría tanto polvo que bloquearía el sol durante semanas, alterando el clima y las cosechas de todo el mundo.

Si bien la ESA determinó que no existe ninguna amenaza para la Tierra el jueves por la mañana, acercarse a 840.000 kilómetros del planeta todavía se considera una "aproximación cercana", en términos espaciales. Esta separación es lo suficientemente cercana para que los astrónomos puedan estudiar la roca fácilmente usando telescopios terrestres.

Por dónde se podrá ver

El Proyecto del Telescopio Virtual establece una transmisión en vivo gratuita que comienza este miércoles por la noche a las 11:00 p.m., y se extenderá durante todo el sobrevuelo de 2025 FA.

Aunque la ESA ha mantenido que no existe ninguna amenaza de 2025 FA22 este año, los científicos de la agencia espacial se están preparando para utilizar el encuentro cercano del jueves como práctica para futuras amenazas de asteroides.

Como parte de la Campaña FA22 2025, los investigadores de la ESA medirán exactamente dónde está el asteroide, cómo se mueve y qué tan brillante se ve en el cielo. Todos los datos que los científicos extraigan de esta roca este mes podrían ayudar a los humanos a descubrir cómo desviar o destruir asteroides en curso de colisión con la Tierra en el futuro.

