Cometa 3I/ATLAS: La “predicción terrorífica” de Stephen Hawking hace más de diez años sobre los objetos interestelares

En el 2010, Stephen Hawking anticipó una “predicción terrorífica” sobre los objetos interestelares, a poco más de un mes de que el cometa 3I/ATLAS aparezca en el radio de la Tierra. De acuerdo a los estudios llevados a cabo por la NASA, se ubicará a 270 millones de kilómetros. Durante un episodio de la serie documental de Netflix ‘Into the Universe’, Hawking se refirió a una “posible invasión intergaláctica”.

Tras darse a conocer que el 19 de diciembre el visitante cósmico hará su acercamiento más próximo a nuestro planeta, se reveló un vaticinio alarmante del astrófísico británico sobre estos cuerpos celestes. ¿De qué se trata?

La Administración Espacial Nacional China logró la primera observación cercana del cometa 3I/ATLAS

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La hipótesis, se asemeja a los planteos recientes del ex jefe del Departamento de Astronomía de Harvard, Avi Loeb, quien sostuvo que el cometa 3I/ATLAS no sería un objeto natural proveniente del exterior del Sistema Solar, sino que podría tratarse de una nave extraterrestre.

Stephen Hawking

Qué es la hipótesis del “bosque oscuro” asociada al cometa 3I/ATLAS

Aquello se asocia con la “hipótesis del bosque oscuro”, del título de una novela de Liu Cixin, que habla de la existencia de otras comunidades alienígenas que están escondidas y permanecen en el anonimato, con el propósito de no darse a conocer por temor a toparse con civilizaciones más desarrolladas que puedan destruirlos.

La NASA anunció la fecha clave en la que el cometa 3I/ATLAS hará su acercamiento más próximo a la Tierra

En relación con ello, Loeb insinuó que “si los extraterrestres nos visitan alguna vez, el resultado podría ser similar a cuando Colón llegó a América, lo que no terminó bien para los nativos americanos”.

Ex jefe del Departamento de Astronomía de Harvard, Avi Loeb

Además, denunció que la NASA y otros organismos espaciales “inscribieron las coordenadas de ubicación, se mostraron videos y fotos de la Tierra y todo lo que posee”.

El cometa 3I/ATLAS reapareció y “emergió más luminoso” tras su paso por el Sol, según los astrónomos

Sin embargo, pese a “predicción catastrófica”, tanto la agencia espacial estadounidense como la Agencia Espacial Europea (ESA) reiteraron que “no existe ninguna señal anómala asociada a un objeto de tecnología intergaláctica”.

En este sentido, aseguraron que el 3I/ATLAS “tiene un comportamiento que encaja con el de un cometa natural”.

PM cp