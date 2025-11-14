Lionel Messi y su renovada versión como rey de las asistencias

La regularidad de lo extraordinario ha sido un emblema durante toda la carrera de Lionel Andrés Messi, quien sigue quebrando registros con Inter Miami.

El astro se ha reconvertido en rey de las asistencias, un aspecto siempre presente en su juego pero profundizado desde su llegada a los Estados Unidos.

Messi juega y hace jugar, como siempre, pero la faceta de asistente empieza a marcar tendencia con números impactantes.

Mientras tanto, Lionel Messi no pierde de vista su facilidad para el gol, y va por todos los principales registros históricos de la MLS.

NZ