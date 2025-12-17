Las finales intercontinentales y el legado argentino frente a Europa

Mientras la final intercontinental actual enfrenta a PSG y Flamengo, el debate invita a mirar hacia atrás y recorrer la rica —y contrastante— historia de los clubes argentinos en este tipo de definiciones.

Cómo les fue a los clubes argentinos en las Copas Intercontinentales

La primera participación fue en 1964, cuando Independiente cayó ante el Inter de Milán, inicio de una etapa compleja para el Rojo, que pese a ganar las siete finales de Copa Libertadores que disputó, perdió más intercontinentales de las que ganó.

El primer campeón mundial argentino fue Racing en 1967, con el inolvidable gol de Juan Carlos “Chango” Cárdenas ante el Celtic. Luego llegaron las gestas de Estudiantes frente al Manchester United en 1968, la revancha de Independiente en 1973 con el histórico gol de Ricardo Bochini a la Juventus y el título de Boca en 1977 ante Borussia Mönchengladbach.

Cómo les fue a los cinco grandes en las Copas Internacionales de los últimos años

En la década del 80, Independiente venció al Liverpool en 1984 y Argentinos Juniors protagonizó en 1985 una recordada final ante Juventus, considerada por muchos como la mejor de la historia. River se consagró en 1986 frente al Steaua Bucarest y Vélez hizo lo propio en 1994 ante el Milan. Boca cerró la era dorada con sus títulos frente a Real Madrid en 2000 y Milan en 2003.

En total, los equipos argentinos disputaron 18 finales intercontinentales, con un balance equilibrado: nueve victorias y nueve derrotas. Sin embargo, el dato más contundente es el presente: hace más de dos décadas que el fútbol argentino no logra una consagración mundial, en un escenario cada vez más dominado por Europa y donde las hazañas sudamericanas parecen convertirse en excepciones.