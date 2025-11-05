El “vamos por todo” de Javier Milei

El presidente Javier Milei reunió esta mañana en el Salón Héroes de Malvinas a diputados y senadores —actuales y electos— de La Libertad Avanza, en lo que fue algo más que una reunión de trabajo: fue una muestra de poder. Una arenga pensada y ensayada para mostrar músculo legislativo, cohesión interna y, sobre todo, convicción en el rumbo. En la antesala de la asunción de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y del nuevo viaje presidencial a Estados Unidos, el Gobierno quiso dejar una imagen: la de un Milei que empieza a construir su propio “vamos por todo”.

La frase, que alguna vez sintetizó el impulso del kirchnerismo por colonizar el Estado, regresa ahora desde el otro extremo ideológico. Pero en Milei encierra algo distinto: no se trata de ocupar espacios sino de arrasarlos. De avanzar sin pedir permiso, convencido de que la única forma de gobernar es imponer velocidad, mística y objetivo.

No fue una reunión técnica. Fue un acto político, con liturgia propia. El mensaje fue claro: acompañar sin matices. La puesta en escena buscó más que transmitir orden; quiso construir una identidad común. “Somos bloque, somos fuerza, vamos con todo”.

Karina Milei en su reunion con diputados y senadores electos

El contexto no es menor. Milei llega a esta foto con el Congreso después de un año en el que el oficialismo no logró imponer su agenda. Pero ahora, con nuevos nombres en el gabinete y un bloque más alineado, la Casa Rosada se prepara para la segunda etapa de gobierno. En la lista de prioridades están la reforma tributaria, la laboral, el nuevo Código Penal y el Presupuesto 2026.

El Presidente, que suele decir que “la política no le gusta, pero la usa”, empieza a usarla con entusiasmo. Reunir a su tropa legislativa en la Casa Rosada fue un gesto de autoridad y pertenencia. Su “vamos por todo” no busca disimulo. No promete diálogo, sino convicción. No ofrece acuerdos, sino dirección.

El establishment se encolumna detrás de Milei para aprovechar el envión de las urnas y sellar la ola reformista

En esa lógica, Milei no repite al kirchnerismo: lo invierte. Donde antes se hablaba de hegemonía, ahora se habla de demolición. Pero la energía es la misma: la certeza de que el poder, para ser efectivo, debe ser total.

Entre la jura de Adorni y su inminente vuelo a Estados Unidos, eligió este momento para enviar un mensaje: su gobierno entra en una fase distinta, más concentrada, más intensa.

