Aumento y bono de $70.000 en noviembre: ANSES publicó los montos finales de las jubilaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un nuevo aumento para jubilaciones y pensiones a partir de noviembre de 2025. El incremento del 2,1% se aplicará sobre los haberes, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC para septiembre, en cumplimiento del Decreto 274/2024, que establece actualizaciones mensuales según la inflación.

Esta medida busca evitar que los ingresos de los adultos mayores pierdan poder adquisitivo frente al aumento sostenido de los precios.

Monto de las jubilaciones en noviembre 2025

Con la actualización, los nuevos valores quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $333.151

Jubilación máxima: $2.241.129,34

Además, quienes perciben el haber mínimo seguirán cobrando el bono extraordinario de $70.000, con el objetivo de reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

De esta forma, los montos finales quedan en:

Jubilación mínima + bono: $403.085,39

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $336.468,31

Pensión No Contributiva (por Invalidez o Vejez): $303.159,77

Pensión Madre de 7 hijos: $403.085,39

Los beneficiarios que perciben haberes superiores a la mínima recibirán un refuerzo proporcional hasta alcanzar el monto total mencionado.

Quiénes cobran el bono de $70.000

El bono está destinado a jubilados y pensionados que cobran la mínima, así como a titulares de la PUAM y las Pensiones No Contributivas (PNC). No incluye a quienes perciben el haber máximo, ya que el objetivo del refuerzo es mitigar el impacto de la inflación en los ingresos más bajos.

Próximo aumento en diciembre

La ANSES también anticipó que las Asignaciones Familiares y las jubilaciones volverán a actualizarse en diciembre, siguiendo el esquema mensual de movilidad. El porcentaje dependerá del IPC que publique el INDEC correspondiente a octubre.

Calendario de pagos de noviembre 2025

Los pagos comenzaron el lunes 10 de noviembre y se extenderán hasta fines de mes. El cronograma se organiza según el número final del DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Otras prestaciones con cronograma vigente

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

Mismo calendario que la AUH.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre