Calendario ANSES 2025: quiénes cobran jubilaciones y pensiones hoy 11 de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este martes con el calendario de pagos de noviembre 2025 para jubilados y pensionados. Este mes, los haberes se liquidan con un aumento del 2,08%, ajustado por la inflación de septiembre, y continúa vigente el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima, pensiones no contributivas y PUAM.

En la jornada de hoy, 11 de noviembre, cobran:

- Pensiones No Contributivas (PNC) para documentos terminados en 2 y 3

- Jubilaciones y pensiones mínimas para documentos terminados en 1

Los titulares no necesitan realizar ningún trámite adicional para recibir el bono, ya que se acredita de forma automática junto con el haber mensual. Para quienes perciben un ingreso superior al haber mínimo, el refuerzo se paga de forma proporcional hasta alcanzar un tope de $403.020,07.

Desde marzo de 2024, el bono funciona como un complemento para sostener el poder adquisitivo de los ingresos previsionales de menores montos. Su pago se mantendrá mientras el Gobierno continúe con esta política de refuerzo.

Cuánto cobran los jubilados en noviembre 2025

Con el incremento vigente y el refuerzo mensual, los montos quedan así:

Jubilación mínima: $333.052,70 + bono de $70.000 = $403.052,70

PUAM: $266.442,16 + bono de $70.000 = $336.442,16

PNC (vejez o invalidez): $233.136,88 + bono de $70.000 = $303.136,88

Jubilación máxima: $2.241.129,34

Estos valores ya se encuentran reflejados en los depósitos de noviembre.

Calendario ANSES 2025, quiénes cobran jubilaciones y pensiones hoy 10 de noviembre

Calendario de pago de jubilaciones y pensiones – noviembre 2025

Hoy 11 de noviembre cobran:

Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 2 y 3

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima: DNI terminados en 1

Próximas fechas

PNC

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que NO superan la mínima

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Cómo consultar el día de cobro en ANSES

Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta en:

- mi.anses.gob.ar (con CUIL y Clave de la Seguridad Social)

- Línea telefónica 130 (gratuita desde teléfonos fijos)

En caso de no visualizar el depósito, ANSES recomienda esperar hasta 48 horas hábiles o realizar un reclamo desde la plataforma digital.

