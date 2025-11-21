Aguinaldo diciembre 2025: cuándo se cobra y cómo se calcula

El aguinaldo, formalmente conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), es un derecho de los trabajadores bajo relación de dependencia, tanto del sector público como privado. Es una remuneración adicional establecida por ley y se abona en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre. El monto corresponde al 50% de la mejor remuneración mensual que el empleado haya percibido durante el semestre.

Quiénes lo cobran

Acceden al aguinaldo los trabajadores registrados del sector público y privado, incluidos empleados de planta, contratados, personal doméstico registrado y trabajadores rurales. También Jubilados y pensionados del sistema previsional (SIPA) que reciben sus haberes por el Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Quedan excluidos autónomos, monotributistas y quienes trabajan de forma independiente, salvo excepciones previstas por convenios.

En casos de vacaciones, licencias pagas o enfermedades justificadas, el derecho al cobro se mantiene. En renuncias o despidos, el monto se paga de manera proporcional al tiempo trabajado.

El SAC se determina sobre la remuneración “normal y habitual”. Dentro de lo que sí se incluye se encuentran:

- Sueldo básico

- Antigüedad

- Presentismo

- Comisiones habituales

- Horas extra regulares

-Adicionales remunerativos propios del convenio

En cambio, no forman parte del cálculo:

- Bonos no remunerativos

- Premios extraordinarios

- Viáticos no remunerativos

- Asignaciones familiares

- Gratificaciones excepcionales

- Cualquier suma que figure como “no remunerativa”

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre

En el mes de diciembre, el pago del aguinaldo debe realizarse antes del 18, según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo, actuando esa fecha como un plazo máximo obligatorio que, de caer en un día no laborable, se traslada al día hábil anterior. Cualquier retraso constituye una infracción y puede generar sanciones para el empleador.

En el caso de los pensionados y jubilados que perciben sus haberes a través del ANSES el SAC se acredita junto con la prestación correspondiente de diciembre y según el cronograma habitual por terminación de DNI.

Cómo se calcula

Aunque cada actividad tiene su propia escala salarial, la fórmula para calcular el SAC es siempre la misma, y cualquier trabajador registrado puede estimar su monto de manera rápida y precisa. Para determinar el monto, se toma la mayor remuneración mensual devengada en los últimos seis meses. A esa cifra se le aplica el 50%.

Si el trabajador no tiene seis meses de antigüedad, el cálculo es proporcional: se multiplica la mejor remuneración por los meses trabajados y se divide por 12.

En la liquidación deben incluirse todos los conceptos remunerativos, como sueldo básico, horas extras habituales, comisiones o pluses salariales. También se aplican aportes y contribuciones como en cualquier salario.

