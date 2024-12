Aguinaldo diciembre 2024: qué sueldos se toman en cuenta para liquidarlo y qué pasa con las horas extras

En la cuenta regresiva para pagar el aguinaldo de diciembre 2024, es decir abonar la segunda mitad del sueldo anual complementario y gestionar vacaciones, los especialistas de Naaloo-una solución all in one de Recursos Humanos- desarrollaron una serie de consideraciones para estimar cuándo y cómo se paga el aguinaldo en 2024.

La ley de contrato de trabajo en su artículo 121 define al sueldo anual complementario como la doceava parte del total de las remuneraciones que percibe el trabajador en el respectivo año calendario.

En el caso de los trabajadores eventuales, en cuyo caso se trata de contratos de trabajo por un plazo determinado, el aguinaldo se abona a la finalización del contrato, aunque este dure solamente un mes, lo que concuerda con la norma del artículo 123 de la LCT.

Cuando se trata de trabajadores de temporada, es decir en casos en que se requieran servicios solamente para cubrir necesidades que ocurren o se incrementan en determinadas épocas del año, en razón de la naturaleza de la actividad como por ejemplo los guardavidas en las playas, el sueldo anual complementario debe liquidarse al finalizar el ciclo respectivo.

¿Qué sueldo y conceptos se debe tomar para hacer el cálculo del aguinaldo?

“El importe a abonar en cada semestre será liquidado sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los dos semestres incluyendo horas extras y remuneraciones variables”, precisó Francisco Costa, CEO y cofundador de naaloo.

En cuanto a los conceptos, solamente deben tomarse en consideración los de naturaleza remuneratoria, tanto en dinero como en especie, que integran el salario del trabajador y que se devengan en forma mensual. En función de ello, no deben considerarse aquellos conceptos que no sean de esta naturaleza.

Cuando se trata de horas extraordinarias, corresponde adicionar el importe de las mismas a los sueldos o jornales ya que la ley se refiere a «la mayor remuneración mensual devengada», no pudiendo tomar un promedio sobre las mismas. De igual modo con los trabajadores que perciben remuneraciones variables corresponderá tomar la mayor devengada y no un promedio de las variables.

Reformas Impositivas que Afectan el Aguinaldo: Ley 27.743

El reciente paquete fiscal aprobado por la Ley 27.743 introdujo cambios clave en el Impuesto a las Ganancias sobre el SAC, eliminando la exención anterior y estableciendo una nueva deducción especial. Este cambio busca aliviar la carga fiscal para los trabajadores y corregir desigualdades del sistema anterior.

Nueva Deducción Especial: La deducción es equivalente a la doceava parte de las deducciones personales, que incluyen la ganancia no imponible, la deducción especial y las cargas de familia.

Montos deducibles: Trabajadores sin cargas familiares: $846.725. Trabajadores con cónyuge y dos hijos: $1.122.889.

Umbral Salarial para No Pagar Ganancias: Un trabajador soltero comenzará a pagar el impuesto sobre su aguinaldo si su salario mensual promedio supera $1.693.450.

Un trabajador casado con dos hijos tributa si su salario mensual promedio es igual o mayor a $2.245.638. Actualización Periódica: La AFIP actualizará las deducciones y escalas del impuesto periódicamente según la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Impacto de las Reformas: Aunque la exención anterior fue eliminada, la nueva deducción especial garantiza que todos los trabajadores reciban algún alivio fiscal, promoviendo un sistema más equitativo.

