La AFA es inquebrantable: utilizó su gran poder para sancionar a Estudiantes de La Plata

Sin lugar a dudas, el cierre del día jueves sorprendió a todos los fanáticos del fútbol argentino: la AFA fue directa y suspendió a todo Estudiantes de La Plata.

La Asociación del Fútbol Argentino observó los actos de Estudiantes al darle la espalda al campeón de liga, Rosario Central, y fue durísima: sancionó a los once jugadores que participaron del partido e incluso al presidente de la institución, Juan Sebastián Verón.

Como es habitual, los periodistas de Cueste lo que Cueste no lo pasaron por alto y opinaron sobre la gran carga de poder que tiene el ente rector del fútbol ancional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La sanción de la AFA a Estudiantes, bajo el análisis de Cueste lo que Cueste

Luego del famoso espaldazo, la AFA actuó y suspendió a varios protagonistas del Pincha, como a los 11 jugadores, quienes fueron sancionados por dos fechas, y al propio Verón, que sufrió una suspensión de seis meses.

De todas formas, la suspensión generó muchas dudas debido a la mala comunicación por parte de la AFA: ¿cuándo deberán cumplir la sanción los futbolistas? Cueste lo que Cueste respondió a las dudas y opinó sobre esta fuerte decisión.

"Esto es una forma de decir: 'nosotros hacemos las reglas, porque se nos da la gana y como se nos da la gana’", sostuvieron los periodistas, en alusión al mal uso de poder que hace la máxima organización del fútbol argentino.

En relación al famoso poder, los periodistas de la mesa siguieron sosteniendo que el ente rector lo utiliza a su antojo, bajo un régimen que seguirá perjudicando al fútbol argentino.