River se despide de los héroes de Madrid: Marcelo gallardo pasó la escoba en Núñez

En la tarde del jueves, finalmente se concretó lo que todos los hinchas de River esperaban: Marcelo Gallardo cerró la famosa etapa de algunos futbolistas, específicamente la de los héroes de Madrid.

Sin lugar a dudas, una decisión muy fuerte en el Millonario, algo que en Cueste lo que Cueste no pasó por alto, analizando esta sentencia del Muñeco y el rendimiento que cada jugador le dio a la institución de Núñez.

El adiós a los héroes de Madrid, bajo la lupa de Cueste lo que Cueste

Luego de haber quedado eliminado del Torneo Clausura, Marcelo Gallardo pasó revista del plantel y anunció la baja de varios históricos para iniciar la etapa del armado del equipo para el 2026.

No habrá renovación para cuatro de los héroes de Madrid que le ganaron la Copa Libertadores 2018 a Boca: Enzo Pérez, Gonzalo Pity Martínez, Nacho Fernández y Milton Casco.

Los periodistas de la mesa de Cueste lo que Cueste analizaron esta decisión: algunos de ellos la avalaron, mientras que otros opinaron que fue "una mancha innecesaria en la carrera de estos futbolistas".

Marcelo Gallardo tendrá otra oportunidad, pero a los jugadores se les acabó la nafta. Los periodistas afirmaron que los futbolistas también tuvieron sus respectivas últimas chances, pero sus diferentes rendimientos hicieron que no les renovaran el contrato.

Aunque dio un pequeño paso, los tres muchachos de la mesa llegaron a la misma conclusión: la salida de estos cuatro no significa que todo esté arreglado para River, sino que aún quedan muchos problemas por solucionar.