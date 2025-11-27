Se definieron los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura: el sorprendente dato que marca la diferencia entre la Zona A y B

En la noche del miércoles, Tigre venció a Lanús en La Fortaleza y cerró los octavos de final del Torneo Clausura, que habían comenzado el pasado fin de semana y se extendieron debido al campeonato del Granate.

En ese sentido, se definieron los cruces de los cuartos de final, y en Cueste lo que Cueste no se pasó por alto, analizando una de las últimas instancias eliminatorias del año.

Los cuartos de final del Torneo Clausura, bajo la lupa de Cueste lo que Cueste

Luego de una intensa primera instancia de los playoffs, se concretaron los equipos que participarán en la próxima ronda: Argentinos Juniors, Central Córdoba, Estudiantes de La Plata, Boca, Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre.

Junto a una gran gráfica que acompañó el streaming, los periodistas de la mesa revelaron los cruces, las fechas en que se jugarán y ofrecieron su análisis sobre los mismos.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el dato que se dio a conocer una vez plasmados los diferentes enfrentamientos: la impresionante superioridad de una zona sobre la otra.

Los equipos del Grupo A, encabezados por el Xeneize, ganaron siete de los ocho enfrentamientos ante los del Grupo B, liderado por Rosario Central, que cayó eliminado ante Estudiantes de La Plata.

El único representante de la Zona B es Gimnasia y Esgrima de La Plata, que venció a Unión 2-1 el pasado lunes. ¿Podrá llevar a su grupo a las semifinales del Torneo Clausura?