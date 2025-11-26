El segundo ciclo de Marcelo Gallardo al frente de River Plate tiene un denominador común: la falta de precisión para acertar con los refuerzos. El análisis general indica que el entrenador no logró mejorar a ninguna de las contrataciones desde su vuelta.

Mientras espera que finalice el Clausura 2025 para conocer su suerte internacional, River tendrá un breve descanso para retomar trabajos antes de fin de año. Se esperan movimientos en el plantel, con especial atención en aquellos que dejarán el club.

El Mercado de Pases abrirá el próximo 10 de enero, pero los equipos podrán realizar incorporaciones antes. Con antecedentes discretos y mucho por mejorar, River y Gallardo están obligados a afinar la mira.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cueste lo que Cueste puso los últimos mercados de pases de Marcelo Gallardo en el microscopio para analizar aciertos, errores y una serie de conclusiones que sorprenden.

NZ/ff