Agustín Canapino es el nuevo campeón del TC Pick Up y selló una triple corona para destronar a Juan María Traverso

El Titán de Arrecifes, Agustín Canapino, es el nuevo campeón del TC Pick Up, una categoría que nació en 2018, y se convirtió en el primer piloto en la historia del automovilismo nacional en conseguir una triple corona en una misma temporada. Con 17 títulos nacionales, destronó a Juan María Traverso como el máximo ganador del automovilismo local.

"Un sueño, dedicado a mi viejo", celebró emocionado y eufórico, señalando al cielo y acordándose de su papá Alberto, que falleció en 2021. Y agregó: "Tres campeonatos nacionales en un año. Jamás me lo habría imaginado".

Aunque también llegó como el líder de la Copa de Oro, a diferencia de la semana pasada, la distancia con sus seguidores era mínima: seis unidades sobre Mariano Werner, su escolta. En esta ocasión, el Premio de Coronación entregó el 50% más de puntos, por lo que la carrera comenzó con 70,5 puntos en juego.

Aunque no mostró el ritmo esperado a lo largo del fin de semana, Canapino se vio favorecido por el incidente entre Mariano Werner y Juan Pablo Gianini en la primera vuelta. El arrecifeño partía desde la séptima posición, mientras que sus principales rivales en la Copa de Oro ocupaban la primera fila. No obstante, el entrerriano y el saltense se rozaron en el ingreso al curvón y ambos quedaron fuera de competencia.

El piloto del JPG Racing pudo continuar en carrera y terminar en la décima posición, mientras que el de Coiro Competición abandonó tras pasar por los boxes. El accidente allanó el camino al campeón de 35 años, que pudo darle el primer título a Chevrolet en la categoría.

Agustín Conapino

Tras el polémico toque de sus dos principales rivales, escaló al quinto puesto y finalmente terminó la prueba cuarto, detrás del ganador Fritzler y de Andrés Jako y Hernán Palazzo, que completaron el podio. La jugada de ajedrez había sido interpretada a la perfección para coronarse por tercera vez en el año, tras los títulos en el Turismo Carretera 2000 y el Turismo Carretera.

"Tiene mucho sabor... fue un gran desafío porque fue mi primer año en esta categoría y con un modelo y una marca a los que les cuesta funcionar en las Pick Up. Pero lo hemos logrado y lo sacamos campeón", comentó el arrecifeño.

Tras el nuevo festejo, al piloto le tocará descansar por un par de meses hasta la temporada 2026, cuando competirá otra vez en tres categorías y con un cartel de presentación particular: el de máximo campeón de la historia del automovilismo nacional.

