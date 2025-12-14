En una final intensa, Estudiantes acertó en los penales y salió campeón del Clausura

La final tuvo todo lo que se le puede pedir a una final: un golazo, un empate en tiempo de descuento, un alargue que dejó a los jugadores al límite y una definición por penales que, como todas, se vivió con tensión. Por eso el festejo de Estudiantes fue desaforado. Más que un festejo, un desahogo.

No hubo demasiado que rescatar de la final de anoche en el Madre de Ciudades. Fue un partido cerrado, con llegadas poco claras. Hasta que llegaron las emociones en el tramo final. Cuando faltaban poco más de diez minutos apareció Maravilla Martínez y convirtió un golazo para conservar sobre la mesita de luz. Y cuando la Academia tomaba envión para dar la vuelta olímpica, en tiempo de descuento empató Guido Carrillo. Y de cabeza, como manda el manual de Estudiantes. El empate estiró la final por treinta minutos más, alargue que dejó a los jugadores agotados.

La ronda de penales fue la que le dio el desahogo a Estudiantes: Cambeses le atajó el disparo a Cetré y Muslera detuvo el de Martirena. Hasta que Pardo estrelló el último penal en el palo y el Pincha se quedó con el torneo.

¿Cuánto vale un penal? En este caso, mucho más que el título del torneo local que ganó. Porque gracias a esta final del Clausura, al Pincha se le vienen tres finales más y la posibilidad de jugar la próxima Copa Libertadores. El festejo de los hinchas que viajaron a Santiago del Estero es efímero al lado de las posibilidades que se le presentan.

Después de ciento veinte minutos de tensión y de la definición por penales, todo fue rojo y blanco. Verón lo hizo de nuevo. Contra todos.

Otro round Verón-Tapia

El enfrentamiento entre el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, y el de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, sumó anoche otro capítulo. Después del episodio del pasillo de espaldas a los jugadores de Rosario Central y del cruce en redes con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, la final de este Clausura sirvió de marco para un bombardeo más.

Verón volvió a criticar a la dirigencia de la AFA tras el accidente de los micros de Estudiantes que iban rumbo a la final del Torneo Clausura, en Santiago del Estero.

El dirigente del Pincha compartió el comunicado del club en relación al choque de tres micros con hinchas: “La falta de empatía con el socio y el hincha es total, exponen a la gente a movilizarse sin importarle a nadie las consecuencias. Después te venden que ‘el club es de los socios’”.