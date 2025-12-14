La gira de Messi por Calcuta: escándalo, disturbios y denuncias

La visita de Lionel Messi a un estadio de Calcuta, en India, terminó en escándalo: el astro se retiró antes de lo previsto, se produjeron disturbios en las tribunas y los espectadores denunciaron una estafa por parte de la organización del evento.

El capitán de la Selección dio la vuelta al campo saludando a la multitud y luego abandonó el estadio, pese a que estaba previsto que jugara unos minutos.

De viaje en el gigante asiático hasta el lunes, Messi fue recibido a lo grande a su llegada al estadio de Bengala Occidental por fanáticos exultantes que coreaban su nombre, en el marco de la denominada GOAT Tour, donde arribó junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin embargo, horas después, miles de seguidores con camisetas del jugador reunidos en el estadio Salt Lake de Calcuta se sintieron estafados por la brevedad del acto y se desataron los incidentes.

El campeón del mundo dio la vuelta al campo saludando a la multitud y luego abandonó inmediatamente el estadio. La ira de algunos hinchas, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares, estalló en ese momento y la situación derivó en incidentes, con asientos arrancados y botellas de agua arrojadas desde las tribunas, al tiempo que algunos invadieron el terreno de juego.

Las autoridades de Bengala Occidental confirmaron la detención del principal organizador, luego de que recibiera una denuncia formal, y además se exigió un compromiso por escrito para devolver el dinero de los tickets que se vendieron.