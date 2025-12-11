Weinberg y Ruiz fueron reelegidas en el Tribunal Superior de Justicia porteño hasta 2027

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reeligió este jueves a sus principales autoridades para el período 2026–2027. En una reunión plenaria, los jueces votaron por mayoría absoluta la continuidad de Inés Mónica Weinberg como presidenta y de Alicia Enriqueta Carmén Ruiz como vicepresidenta del máximo órgano judicial porteño.

Para Weinberg, la decisión implica un quinto mandato consecutivo al frente del tribunal, responsabilidad que ejerce desde 2018. Para la jueza Ruiz, supone su tercer período como vicepresidenta. Ambas designaciones se realizaron conforme al reglamento interno, que establece mandatos de dos años y la elección por mayoría absoluta de los integrantes del cuerpo.

El TSJ destacó que el esquema de renovación reglada y la elección de magistradas con trayectoria consolidada buscan asegurar estabilidad, experiencia y continuidad en la conducción de la Justicia local.

Inés M. Weinberg

Jurista formada en la Universidad de Buenos Aires y doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional de La Plata, Weinberg fue designada jueza del TSJ en 2013 y asumió su presidencia en 2018. Su carrera combina cargos en el sistema judicial argentino con una intensa participación en organismos internacionales.

En el exterior, integró el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y Ruanda y el Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas, del que fue su primera presidenta. En el ámbito local, se desempeñó en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

Weinberg mantiene además una destacada actividad académica. Es profesora consulta titular de Derecho Internacional Privado en la UBA, integra la Comisión de Posdoctorado de la Facultad de Derecho y es miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, donde ejerce la secretaría. Ha sido invitada como docente e investigadora en universidades y centros de estudio de Europa y América, entre ellos la Academia de Derecho Internacional de La Haya y el Instituto Max-Planck de Hamburgo.

Su recorrido fue reconocido con distinciones nacionales e internacionales, como el Premio Justicia 2018 de la UCES, la Medalla del Bicentenario del Gobierno porteño y el Premio Jean-Yves Calvez a la Responsabilidad Ciudadana.

Con la reelección de Weinberg y Ruiz, el Tribunal Superior de Justicia porteño renueva su conducción sin cambios y proyecta para el período 2026–2027 un esquema de trabajo sostenido en políticas de transparencia, justicia abierta y gestión orientada al ciudadano, líneas que ambas magistradas promovieron durante los últimos años.

El reglamento interno establece que los cargos se renuevan cada dos años y que la elección se realiza por mayoría absoluta. El proceso, según fuentes del tribunal, se desarrolló con normalidad y confirma la apuesta por un liderazgo experimentado en la administración judicial de la Ciudad.

