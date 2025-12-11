Ben Molar y la década de tenacidad que convirtió el 11 de diciembre en el Día Nacional del Tango

El 11 de diciembre se celebra en Argentina el Día Nacional del Tango, una fecha grabada a fuego en el calendario cultural. Sin embargo, su origen fue la culminación de una verdadera odisea de doce años, impulsada con una tenacidad inquebrantable por un hombre que no era ni bandoneonista, ni cantor, ni poeta: Ben Molar.

A lo largo de su carrera, Moisés Smolarchik, conocido en el ambiente artístico como Ben Molar, fue un influyente productor discográfico, representante y letrista dedicado a la música argentina. Su mayor legado, quizás, no reside solo en los talentos que impulsó y promovió, sino en la creación de esta efeméride cultural que hoy se da por sentada.

Ben Molar se dedicó a ser el motor incansable de la causa

El argumento inatacable: Gardel y De Caro, las dos vertientes

La iniciativa de Molar data de 1965: el promotor propuso por primera vez al Sindicato Argentino de Músicos (SADEM) y a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) que el 11 de diciembre se estableciera como el día de celebración del tango. Su elección de la fecha no fue arbitraria, porque Ben Molar buscó un día que pudiera encapsular las dos vertientes esenciales que conforman la identidad del género: la lírica y la instrumental.

Siempre recordado, el 11 de diciembre de 1890 marca el nacimiento de Carlos Gardel, la voz máxima y la figura cumbre del tango canción. Y, el 11 de diciembre de 1899 marca el nacimiento de Julio De Caro, el músico que con sus innovaciones orquestales lideró la vanguardia instrumental y marcó el quiebre hacia la llamada "Guardia Nueva" del tango.

Argumentó que honrar a ambos simultáneamente era reconocer la complejidad y la dualidad del género: el cantor y el director, la emoción y la sofisticación musical. Su propuesta contaba con el respaldo de grandes figuras del género.

12 años de batalla burocrática

A pesar del peso simbólico del argumento y el apoyo de las figuras más importantes de la cultura tanguera, el camino hacia el reconocimiento oficial fue tortuoso. El proceso que se inició en 1965 se empantanó en los laberintos burocráticos y políticos de la época. Pasó de organismo en organismo, requiriendo adhesiones, firmas, y la superación de objeciones.

Durante más de una década, Ben Molar se dedicó a ser el motor incansable de la causa, movilizando activamente a sindicatos, sociedades de autores, músicos y medios de comunicación locales e internacionales.

La primera victoria tangible llegó el 29 de noviembre de 1977, cuando la iniciativa logró la aprobación del Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, convirtiéndose en una celebración para el ámbito porteño. No obstante, el objetivo de Molar era que fuera una fecha conmemorativa a nivel nacional.

El tango hace latir su corazón negro en el Libertador

Finalmente, el 19 de diciembre de 1977, a través del Decreto Nacional 3616/77, el Poder Ejecutivo de la Nación Argentina, entonces bajo un gobierno de facto, oficializó el 11 de diciembre como el Día Nacional del Tango en todo el territorio.