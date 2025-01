Fundación Huésped criticó al Ministerio de Salud por recortes en las direcciones de VIH y vacunas: el Gobierno negó lo segundo

Fundación Huésped, dedicada a la prevención y lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, expresó este lunes su descontento hacia el Ministerio de Salud debido a la terminación de contratos en las áreas de VIH y vacunas. El Gobierno salió a desmentir la mitad de esta denuncia.

El director ejecutivo de la Fundación, Leandro Cahn, afirmó a la agencia Noticias Argentinas que "están siguiendo el tema" y "analizarán los pasos a seguir, conforme vayan sucediendo los acontecimientos", en caso de que la cartera conducida por Mario Lugones confirme la desvinculación de varios trabajadores.

"Nos enteramos que los trabajadores de la direcciones de VIH y vacunas del Ministerio de Salud de Nación tienen contrato sólo hasta el 31 de enero. ¿Qué va a pasar después? Nadie lo sabe", planteó la organización en un mensaje publicado en los últimos días.

Fundación Huésped criticó los recortes del Ministerio de Salud

Fundación Huésped explicó que "la dirección de VIH compra test, reactivos y ARV para miles de personas con VIH y tuberculosis que se atienden en el sistema público. También asiste si hay problemas con obras sociales o prepagas, realiza campañas y analiza datos para determinar políticas".

Además, manifestaron que la dirección de vacunas "se encarga de comprar, distribuir, gestionar brotes y monitorear casos"; también resaltaron que nuestro país "cuenta con uno de los calendarios de vacunación más completos de la región" y que, por ese motivo, "logramos erradicar varias enfermedades".

Por estos motivos, aseguraron que eliminar ambas áreas sería "incumplir el derecho internacional", además de que es una acción "anticonstitucional y anticonvencional" debido a que iría en contra del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

La preocupación fue compartida por la Sociedad Argentina de Infectologia (SADI), que hace unos días publicó en sus redes que "solicitaremos una reunión al ministro de Salud de la Nación para tratar asuntos relativos a las áreas de enfermedades transmisibles, vinculados a preservar su rol federal, igualitario en el acceso a la salud, conservando sus funciones, su calidad profesional, científica y técnica".

"En este sentido, el 14 de enero de este año se envió nota por comunicación oficial a la Dirección Nacional de Enfermedades Transmisibles con el propósito de conocer los alcances y el impacto que podría producirse ante la modificación del organigrama del Ministerio de Salud, vinculado a las coordinaciones de Zoonosis, Tuberculosis y Lepra, Hepatitis Virales y Uso Apropiado de Antimicrobianos, entre otras, en el marco del decreto 1138/2024", detalló la SADI.

El Gobierno aseguró que el calendario nacional de vacunación "está garantizado"

El Ministerio de Salud aseguró este lunes que "el calendario nacional de vacunación está garantizado" y remarcó que se "reafirma el compromiso en asegurar las campañas" de inoculación "mediante nuevas estrategias y el uso eficiente de sus recursos". Asimismo, se refirió a "falsas denuncias" con "intenciones que tienen claros tintes políticos", al tiempo que indicó que atrás de esas acusaciones hay exfuncionarios que formaron parte de la gestión de Alberto Fenrández.

"Ante rumores malintencionados y que buscan sembrar el miedo en la población, el Ministerio de Salud Recuerda que el calendario nacional de vacunación está vigente y que la vacunación de la población está garantizada", publicó la cartera sanitaria en su cuenta de X (antes Twitter). Además, denunció: "Las intenciones tienen claros tintes políticos. Alcanza con decir que uno de los organismos que participan de la operación, la Sociedad Argentina de Infectología es conducida por quien fuera director de Control de enfermedades Inmunoprevenibles durante el gobierno de Alberto Fernández".

"No es de extrañar que estas falsas denuncias denuncias las realicen aquellos mismos que en los últimos tres años dejaron que se pudran 30 millones de dólares en vacunas, con 13 millones de dólares tirados solo en 2023, y que dilapidaron 12,3 millones de dólares en vacunas antigripales entre 2021 y 2023", criticó. La cartera sanitaria también aclaró que "el recorte en la estructura jerárquica, detallado en el Decreto 1138/24, y las no renovaciones de contratos no limitan ninguna de las funciones de la cartera", al tiempo que señaló que "todos los programas que el Ministerio de Salud tiene que cumplir por ley están garantizados".

"Este gobierno reafirma su compromiso en asegurar las campañas de vacunación mediante nuevas estrategias y el uso eficiente de sus recursos. El acuerdo firmado entre Pfizer y Sinergium S.A. para la producción de la vacuna Mantineumocócica Veintevalente en el país es ejemplo de estas nuevas estrategias", precisó. En ese aspecto, cerró: "Argentina será el único país de la región en producirla y de la que se esperan exportaciones por unos 100 millones de dólares". Respecto a la estructura de la dirección de VIH, no hubo aclaraciones.

