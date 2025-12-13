"Cuore" de Juan Canavesi en el Palacio Ferreyra

El pasado jueves, el arte y la vitivinicultura convergieron en el bar y terraza del Museo Evita Palacio Ferreyra con la inauguración de “Cuore”, una selección de estampas digitales de gran formato del artista plástico Juan Canavesi.

La muestra se enmarca en el lanzamiento de un vino de autor, resultado de una colaboración inusual.

La serie de imágenes exhibidas fue la base conceptual para la etiqueta del vino Juan Canavesi Cuore, un Malbec blend de la Bodega Terra Camiare, de Colonia Caroya, con idea y conceptualización de Andrea Maldonado, de Galería Cuadrante.*

“Andrea me buscó hace dos años con esta idea y de verdad hubo un derrotero, porque ninguno de los dos sabía mucho de todo esto. Ella quería un vino que en la etiqueta tuviera no solamente la obra de un artista, sino el nombre de ese artista”, dice Canavesi.

Las obras que ahora se exponen, y que ilustran el vino, son imágenes digitales inéditas que el artista conservaba en su archivo desde 2005-2006.

La exposición está compuesta por estas imágenes digitales llevadas a gran formato y permanecerá en el bar del museo durante un mes.

Adicionalmente, se presentó una versión enmarcada en serigrafía sobre papel hecho a mano, de la cual se realizó una tirada limitada de seis grabados que están a la venta.

El vino, un Malbec blend (90% Malbec y 10% Ancellotta), es una edición limitada a mil botellas de la pequeña Bodega Terra Camiare y puede adquirirse en la Galería Cuadrante, ubicada en Laprida 266 (Güemes).

