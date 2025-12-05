Bajaron el riesgo país y el dólar tras el anuncio de Luis Caputo

El riesgo país el precio del dólar cayeron este viernes 5 de diciembre, tras el anuncio Luis Caputo de la licitación de bonos argentinos en dólares con el objetivo de renovar vencimientos de deuda.

La mayoría de bonos mostró subas, lideradas por GD46D (+1,0%), AL29D (+0,9%) y AL41D (+0,4%). En cuanto a los ADRs argentinos, casi todos terminaron en rojos, encabezados por Supervielle (-3,9%), Mercado Libre (-3,6%) y Grupo Financiero Galicia (-3,1%).

En este contexto, el riego país baja a 623 puntos básicos, luego del cierre de 634 el día anterior.

Nuevo bono del Gobierno: detalles clave del instrumento que sale al mercado el 10 de diciembre

En la plaza local, la mayoría del panel del Merval mostró bajas. Las más importantes fueron Edenor (-4,3%), Supervielle (-4,1%) y Ternium (-3,0%).

Dólar en baja

El precio del dólar registró su tercera caída consecutiva gracias a la expectativa de un sostenido ingreso de divisas en el corto plazo, reforzada por el anuncio de colocación de nueva deuda en moneda estadounidense por parte del Gobierno.

El dólar oficial cerró en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta según la cotización ofrecida en el Banco Nación, lo que representó otra baja de $10 respecto del jueves.

En tanto, el dólar blue operó en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, mientras que dólar mayorista concluyó la jornada con un descenso de nueve pesos, equivalente a un 0,6%, para cerrar a $1.435. Este es el más bajo de la divisa en el segmento mayorista desde el pasado 21 de noviembre.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP volvió a subir y se ubicó en $1481,10 para la compra y $1478,20 para la venta, en tanto que el CCL (Contado Con Liquidación) bajó y operó en $1506,80 para la compra y $1.506,80 para la venta.

El anuncio de Caputo

Este viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que la Argentina volverá al mercado de capitales con bonos a 4 años -a noviembre de 2029- y un cupón de 6,5%.

"No es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja. Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local", aclaró Caputo.

El monto total de deuda a suscribir dependerá de las condiciones que le pida el mercado (tasa), pero el ministro adelantó que “hay demanda” de este instrumento luego de una serie de negociaciones con agente de mercado.

“La idea es pagar el vencimiento de enero sin afectar las reservas”, señaló Caputo. El ministro explicó que de acuerdo a cómo resulte esta operación se terminará de cerrar el acuerdo con los bancos que le ofrecieron un crédito por entre US$6.000/7.000 millones.

Luego del anuncio, el presidente, Javier Milei, celebró la decisión con un posteo en su cuenta de la red social X: “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!! Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley Local. El mejor de todos los tiempos...!!! LA LIBERTAD AVANZA”.

LM