El Riesgo País de Argentina, el 20 de noviembre de 2025, cerró con un repunte significativo, situándose en 620 puntos básicos. Esta escalada pone una pausa a la tendencia bajista que el indicador venía mostrando y revierte la jornada anterior, donde había cerrado en 601 unidades, al borde de perforar el piso de los 600 puntos, un nivel no visto desde hace meses. La variación se produce en un contexto de toma de ganancias y un clima global de aversión al riesgo.

El indicador utilizado para medir este nivel de riesgo es el Emerging Markets Bond Index Plus (EMBIG+), que es elaborado por el banco de inversión internacional JP Morgan. Este índice refleja la sobretasa que Argentina debe pagar por su deuda en dólares respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran libres de riesgo.

A cuánto cerró el riesgo país hoy en Argentina

El riesgo país en Argentina presentó una variación de aproximadamente +3,16% y se situó en 620 puntos al cierre de este jueves 20 de noviembre de 2025. El indicador, que había abierto a la baja, mostró un giro brusco a lo largo de la jornada, coincidiendo con caídas en el precio de los bonos soberanos.

Riesgo país jueves 20 de noviembre

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante la última semana, el Riesgo País mostró una volatilidad moderada, aunque con una clara presión a la baja que se revirtió sobre el final. El lunes 17 de noviembre y el martes 18 de noviembre se mantuvo en niveles de 616 y 614 puntos, respectivamente, continuando la inercia positiva generada por el interés inversor en la deuda corporativa argentina.

La expectativa de un descenso continuó el miércoles 19 de noviembre, cuando el índice alcanzó los 601 puntos básicos, quedando al borde de perforar la barrera psicológica de los 600. No obstante, el jueves 20 de noviembre, el indicador cerró en 620 puntos, mostrando un rebote impulsado por la toma de ganancias y un contexto internacional menos favorable, que impactó negativamente en los activos locales.

El Tesoro busca renovar deuda por $15 millones en una licitación clave

El repunte actual a 620 puntos básicos responde a factores internos y externos. A nivel global, la aversión al riesgo se manifestó con caídas en Wall Street, lo que suele presionar a los activos de países emergentes como Argentina. Internamente, aunque el gobierno ha mantenido un superávit fiscal y acumulación de reservas, la proximidad de importantes vencimientos de deuda en dólares, especialmente en 2026, genera cautela en los inversores.

La situación actual mantiene al mercado en vilo. Si bien 620 puntos sigue siendo un nivel relativamente bajo si se compara con los picos recientes post-elecciones de octubre, el rebote muestra la fragilidad de la estabilidad. Una suba sostenida dificultaría la posibilidad del Gobierno nacional de volver a colocar deuda en los mercados internacionales a tasas competitivas, un objetivo clave del plan económico.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice que mide la sobretasa de rendimiento que un país debe pagar sobre sus bonos en dólares respecto a los bonos del Tesoro de EE. UU. (considerado el activo más seguro). En esencia, es la percepción de riesgo de impago o default que tienen los inversores sobre la deuda de un país. Cuanto más alto es el valor (medido en puntos básicos), mayor es el riesgo percibido.

Este indicador es fundamental para la economía argentina porque funciona como un termómetro de la confianza. Un Riesgo País elevado encarece el crédito no solo para el Gobierno, sino también para empresas y provincias que buscan financiarse en el exterior, limitando las inversiones y el crecimiento. Su descenso es clave para la reactivación económica y la normalización financiera.