Nicolás Borra: “El año 2025 fue de película"

En diálogo con Canal E, el analista de mercados Nicolás Borra evaluó el escenario financiero internacional y local que marca el final del 2025.

Japón sacude al mercado global y la cripto reacciona

Borra abrió su análisis con una noticia que tomó por sorpresa al mercado “Japón subía la tasa de interés a dos años a un 1%”, un movimiento que calificó como relevante pese a parecer pequeño. Recordó que Japón ha sido históricamente el ancla de tasas bajas y liquidez global que alimenta el carry trade. La reacción inicial se vio en los futuros: “Empezamos a tener futuros bastante negativos en el S&P 500”, aunque luego se estabilizaron.

El golpe más profundo, según Borra, se sintió en el ecosistema cripto debido al cambio de postura de una figura clave: “El CEO de MicroStrategy dijo que estaría dispuesto a vender Bitcoin si la empresa no tuviera liquidez”, algo inédito para un ejecutivo que históricamente defendió el ‘holdear’ sin excepciones. Esto provocó caídas fuertes: -10% en MicroStrategy y -6% en Bitcoin.

En el plano local, la jornada fue positiva: el mercado accionario avanzó entre 1,5% y 2%, con TGS como protagonista gracias al anuncio de nuevas inversiones en gasoductos para transporte de gas licuado.

Un fin de año “estable”, pero con un verano que traerá desafíos

Consultado sobre la recta final del año, Borra se mostró prudente pero optimista: “Yo apuesto por un fin de año más que todo estable”. Explicó que, mientras 2025 fue muy positivo para los mercados internacionales, en la Argentina no ocurrió lo mismo y el balance anual sigue siendo negativo, salvo que diciembre produzca un repunte excepcional.

En materia cambiaria, fue claro: “Diciembre mantiene una estabilidad en el dólar por la demanda de pesos”, impulsada por fiestas, aguinaldos y cierres de año. Sin embargo, el analista advirtió que en enero y febrero se termina ese sostén estacional: “Cae sustancialmente la demanda de dinero y ahí sí podemos arrancar el año con algo de turbulencia”.

Además, febrero será un mes clave para el mercado internacional: el recambio del presidente de la Reserva Federal, un cambio que Borra considera determinante dado el contraste de visiones entre las autoridades económicas estadounidenses y el presidente Donald Trump. Ese nombramiento podría tener efectos directos sobre la Argentina.

Un año impredecible: rally, derrumbe, elecciones y salvataje

Para el cierre, Borra trazó un balance del año, que describió con contundencia: “La verdad, un 2025 de películas”. Recordó que el Merval comenzó con un mega rally, pero luego sufrió una fuerte corrección que derivó en una caída del 20%. Más tarde, el clima electoral pareció sepultar las expectativas del mercado hasta que llegó el apoyo estadounidense, que dio vuelta el ánimo financiero.

El analista resumió el recorrido anual con una frase que sintetiza la volatilidad local: “Empezamos muy mal, terminamos bien y la Argentina es un libro que se escribe todos los días”. Para Borra, 2025 dejó aprendizajes profundos para quienes siguen de cerca el mercado bursátil.

