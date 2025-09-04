Festejos afuera del Congreso luego del rechazo al veto de Milei contra la emergencia en discapacidad

El Senado rechazó hoy el veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en discapacidad, por lo que el proyecto deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo. Los manifestantes que se encontraban en las afueras del Congreso celebraron la noticia.

La oposición, nucleada en el interbloque peronista, UCR, PRO y provinciales, se impuso con 63 votos afirmativos y siete en contra, y el oficialismo tuvo el apoyo de la senadora Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni, quien volvió a alinearse por completo con la Casa Rosada luego de sus críticas a la postulación de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema de Justicia.

La ley de discapacidad, aprobada por abrumadora mayoría por el Poder Legislativo, declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2026, prorrogable hasta 2027, y una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.

Desde el 12 de marzo de 2003 que el Congreso no rechazaba un veto total, en aquella ocasión en medio de la transición del gobierno de Eduardo Duhalde post crisis del 2001.

Según la oficina de Presupuesto del Congreso, la ley contempla una actualización de las pensiones y asignaciones para los talleres dedicados a las personas con discapacidad. La misma tiene un impacto que oscila entre el 0,22% al 0,42% del PBI, ya que depende de la cantidad de altas que se produzcan hasta diciembre del 2026.

Un punto clave de esta ley es que las 200 mil contribuciones por invalidez serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio y las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.

Otro eje central es que se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

