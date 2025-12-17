Confusión libertaria en Diputados: Almirón celebró obras impulsadas por la oposición

En el marco del intenso debate en la Cámara de Diputados por el Presupuesto 2026, un cruce entre el diputado libertario Lisandro Almirón y el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, dejó en evidencia el desconocimiento del legislador oficialista sobre el origen de varias obras de infraestructura en su propia provincia, Corrientes, que Almirón atribuyó al Gobierno nacional pese a haber sido incorporadas por la oposición en el dictamen en discusión.

Durante su intervención, Almirón tomó la palabra para destacar una serie de proyectos viales y de infraestructura para Corrientes y Chaco, y los presentó como parte de la decisión política del gobierno de Javier Milei. “No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importante que están plasmadas en este Presupuesto”, expresó, y celebró especialmente la incorporación del puente Chaco–Corrientes en el artículo 27. Según sostuvo, el Presidente “tomó y cobró la importancia de la necesidad que teníamos los correntinos de estas obras”.

El legislador libertario enumeró además una serie de rutas nacionales y accesos viales —entre ellas la Ruta Nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), la Ruta 119 (Mercedes–Curuzú Cuatiá), la Ruta 120 y trabajos sobre las rutas 12 y 14— como prueba de que el Gobierno sí escucha a las provincias y mantiene en agenda obras estratégicas.

Sin embargo, pocos minutos después, Martínez respondió desde su banca y desarmó el planteo. El diputado santafesino aclaró que tanto el puente Chaco–Corrientes como las obras mencionadas por Almirón no forman parte del proyecto original del Ejecutivo, sino que fueron incorporadas en el dictamen de Unión por la Patria.

“El puente Chaco–Corrientes, incluido en el artículo 27, está en el dictamen de Unión por la Patria por pedido de los diputados Sergio Dolce, Aldo Leiva y Julieta Campo, de Chaco, y Raúl Hadad y Nancy Sand, de Corrientes”, precisó Martínez. Y agregó que el listado de rutas y obras viales leído por el legislador libertario pertenece a una planilla anexa presentada por su bloque bajo el título ‘Infraestructura federal’, a partir de propuestas elevadas por diputados correntinos de la oposición.

Myriam Bregman acusó al Gobierno de Javier Milei de “comprar votos” con fondos del Tesoro en el debate del Presupuesto 2026

En ese sentido, Martínez invitó explícitamente a Almirón a acompañar las modificaciones impulsadas por Unión por la Patria: “Lo invitamos al diputado a que nos ayude a modificar el artículo 11 de la planilla anexa y a incorporar el artículo 27 para que efectivamente la segunda traza del puente Chaco–Corrientes se pueda generar”.

Martínez tomó la palabra tras la intervención libertaria y fue categórico: “El puente Chaco–Corrientes y las rutas que se mencionaron no son del Gobierno, están en el dictamen de Unión por la Patria”

El intercambio se produjo en una sesión clave, atravesada por cuestionamientos opositores al rumbo económico del Gobierno, recortes presupuestarios en áreas sensibles y una fuerte disputa por la distribución de recursos federales. En ese contexto, el episodio dejó al descubierto las diferencias entre el texto impulsado por el oficialismo y las modificaciones incorporadas por la oposición para sostener obras paralizadas o desfinanciadas.

La escena tuvo rápida repercusión en redes sociales. El diputado Itai Hagman escribió en X: “Esto es insólito. Un diputado libertario se puso a agradecer las obras para su provincia que tiene el proyecto de presupuesto del gobierno, pero estaba leyendo el dictamen de Unión por la Patria. Gracias diputado Almirón por este gran momento”. El mensaje fue acompañado por el video del intercambio en el recinto, que comenzó a circular con fuerza durante la sesión.

El cruce sintetizó una de las tensiones centrales del debate presupuestario: quién define, financia y se atribuye las obras públicas en un escenario de ajuste fiscal y reconfiguración del vínculo entre la Nación y las provincias.

