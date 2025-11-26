Las multas por pasar un semáforo en rojo podrían alcanzar un millón de pesos.

En el mes de noviembre pasar un semáforo en rojo dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) expone a los conductores a una multa que puede ir desde desde $239.553 hasta $1.197.765.

Cometer esta infracción multiplica el riesgo de choques frontales o laterales, atropellos y siniestros viales que podrían evitarse al respetar la señalización.

¿Cuánto salen las multas de las infracciones más comunes?