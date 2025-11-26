Las multas por pasar un semáforo en rojo podrían alcanzar un millón de pesos.

En el mes de noviembre pasar un semáforo en rojo dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) expone a los conductores a una multa que puede ir desde desde $239.553 hasta $1.197.765.
Cometer esta infracción multiplica el riesgo de choques frontales o laterales, atropellos y siniestros viales que podrían evitarse al respetar la señalización.
¿Cuánto salen las multas de las infracciones más comunes?
- Conducir sin licencia (50 UF): $39.925,50.
- No respetar la velocidad mínima (70 UF): $55.895,70.
- No uso del cinturón de seguridad (100 UF): $79.851.
- Uso del celular (100 UF): $79.851.
- Enviar mensajes de texto (200 UF): $159.702.
- Facilitar el vehículo a un menor (200 UF): $159.702.
- Pasar un semáforo en rojo (desde 300 UF hasta 1500 UF): desde $239.553 hasta $1.197.765.
- Estacionar en sitios reservados para vehículos de personas con necesidades especiales o rampas para personas con movilidad reducida (300 UF): $239.553.
- Sobrepasar el límite de velocidad máximo, al circular a más de 140 km, en cualquier vía (desde 400 a 4.000 UF): desde $319.404 hasta $3.194.040.