¿Qué pasa si un conductor se niega a realizarse un test de alcoholemia?

Mientras que en trece provincias argentinas se exige Alcohol Cero, en la ciudad de Buenos Aires, se tolera hasta 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre.

Hay conductores que al advertir que van a ser testeados, entran en rebeldía, lo cual se trata de una pésima decisión, porque si se rehúsan a soplar por la pipeta, el control de alcoholemia se considerará positivo, según indican desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Las consecuencias son varias, en primer lugar el conductor no podrá seguir manejando. Segundo, se labrará una infracción y se le sacará la licencia. Tercero, se le quitará el vehículo.

Las multas e inhabilitaciones dependen del comportamiento y del grado de alcohol en sangre.

Las multas van de 30.630 pesos a 204.200 pesos, según la gravedad del caso.

Quien se niegue a hacerlo recibirá la pena más alta por inhabilitación, y la multa económica más alta. Así que si vas a manejar, no tomes.