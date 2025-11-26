Se amplía el acuerdo entre Starlink y Telecentro

Starlink y Telecentro avanzaron en su acuerdo e instalaron, en 15 días, móviles conectados por Internet y 300 antenas en 300 escuelas rurales de toda la provincia de Catamarca; en Jujuy conectaron 113 escuelas en toda la Puna; en San Juan, 130 puntos (escuelas y centros de salud), y, en Corrientes, 100 escuelas. Con respecto al sector privado, lograron instalar conectividad para la flota de camiones de la fábrica Scania.

Además, Alberto Pierri, propietario de Telecentro, fue invitado a la base de lanzamientos de Starlink (que también usa la NASA, en Florida y permite poner 26 satélites en órbita con cada lanzamiento) y a conocer la fábrica de cohetes y satélites de Elon Musk, fundador de la compañía aeroespacial.

La importancia de la nueva generación de satélites de SpaceX

La última generación de satélites de SpaceX, a la que se conoce popularmente como Starlink V3 o “Starlink 3.0”, ofrece Internet satelital de alta velocidad con una prestación similar a la de la fibra óptica, algo fundamental en regiones donde no hay infraestructura para acceder al servicio tradicional o en las que se encuentra muy limitada.

En los próximos tres años, este proyecto (que incluye el lanzamiento de 84 satélites por semana, de forma ininterrumpida, reutilizando los cohetes que caen al mar para nuevos lanzamientos, en un proceso que solo lleva 15 días) conseguiría obtener el 50% del tráfico de Internet de todo el mundo.

SpaceX

El pasado miércoles 5 de noviembre, por ejemplo, SpaceX lanzó, desde la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, ubicada en Florida, un nuevo grupo de satélites Starlink a bordo de un cohete Falcon 9.

De acuerdo a lo anunciado por Musk, los satélites Starlink V3 tendrían una velocidad de descarga de hasta 1 terabit por segundo (Tbps), es decir, serían diez veces más rápidos que los de la generación anterior; con respecto a la velocidad de subida, también tendría un incremento considerable: sería de hasta 160 gigabits por segundo (Gbps), aproximadamente 24 veces superior a lo que ofrece la actual generación.

HM/DCQ