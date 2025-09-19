Telecentro lanza su nueva oferta Triple Play con Internet 1000MB y decodificador 4K

Telecentro continúa consolidando su liderazgo en tecnología y conectividad con el lanzamiento de su nueva campaña publicitaria multiplataforma que pone en el centro de la escena su oferta Triple Play, compuesta por el Decodificador 4K con tecnología Android TV, Internet 1000MB y la posibilidad de disfrutar de HBO Max, Disney+, Universal+ y Prime Video, todo en un solo paquete pensado para transformar la experiencia del entretenimiento en el hogar. El servicio de Internet simétrico está disponible en zonas de cobertura con fibra óptica directa al hogar.

Un decodificador que redefine el entretenimiento

“Desde su lanzamiento, el Decodificador 4K de Telecentro con tecnología Android TV ha revolucionado la forma de consumir contenido en casa. Equipado con la mejor tecnología, permite acceder a una amplia variedad de aplicaciones de series y películas, servicios de streaming, música y redes sociales como YouTube, Spotify, TikTok, Twitch, todo desde una interfaz intuitiva y centralizada”, mencionó Fernando Herrera, CEO de Telecentro.

Además, se integra con Google Assistant, lo que permite realizar búsquedas por voz desde el control remoto y controlar el dispositivo con comandos simples, haciendo la experiencia aún más fluida y personalizada.

Más que ver: jugar, conectar y compartir

El decodificador también ofrece funcionalidades que lo convierten en un verdadero centro de entretenimiento. Nuestros clientes pueden descargar juegos desde Play Store, conectar joysticks por Bluetooth y disfrutar de títulos como Red Ball 4, Beach Buggy Racing, Crossy Road, Asphalt 8 y 9, y Hungry Shark, entre otros.

También permite conectar auriculares de manera inalámbrica, ideal para maratonear series o películas sin molestar a otros en casa. Y gracias al Chromecast integrado, es posible transmitir contenido desde celulares, tablets o computadoras directamente al televisor con un solo clic.

Calidad de imagen 4K: cine en casa

La calidad de imagen es otro de los puntos fuertes del decodificador. Con resolución 4K Ultra HD, los contenidos se disfrutan con mayor nitidez, colores más brillantes y detalles más realistas.

La nueva apuesta publicitaria de Telecentro

El 15 de septiembre, Telecentro lanzó su nueva campaña publicitaria que destaca su oferta Triple Play compuesta por:

Decodificador 4K con tecnología Android TV

1000MB de Internet Simétrico

Todo por $16.999 finales por mes

La campaña que fue desarrollada por la agencia The Pool y producida por La Corte, tiene presencia en televisión abierta y por cable, radio, cine, vía pública, medios digitales y plataformas de streaming, asegurando una cobertura total en todos los canales de comunicación.

¿Cómo acceder a esta oferta?

El nuevo plan ya está disponible en el mercado. Para más información sobre cómo acceder a él y conocer todos los beneficios de la oferta Triple Play, los interesados pueden visitar el sitio oficial: https://bit.ly/Telecentro1000mb_Gacetilla

Sobre Telecentro

Telecentro es uno de los principales operadores de telecomunicaciones con sede en Argentina. Fundada en 1990, es una empresa de capital argentino.

Nuestra visión es ofrecer el servicio de telecomunicaciones más innovador, el mejor acceso a Internet y contenidos de entretenimiento al mejor precio al mayor número de personas posible. Telecentro cuenta con una Red que cubre Buenos Aires y Gran Buenos Aires, con infraestructura propia de fibra y llegando a sus clientes B2C y B2B con tecnologías de acceso HFC y FTTH.

Para más información, visite www.telecentro.com.ar