Catamarca y Telecentro firman un acuerdo histórico para llevar internet satelital a 300 escuelas rurales

En el marco del Plan de Conectividad Educativa, el Gobierno de la Provincia de Catamarca y la empresa Telecentro firmaron un convenio trascendental que permitirá dotar de internet satelital a más de 300 escuelas rurales.

La iniciativa se apoya en la tecnología de Starlink, garantizando conectividad estable y de alta velocidad en zonas donde hasta ahora el acceso a internet era limitado o directamente inexistente.

El acto contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil y del CEO de Telecentro, Fernando Herrera, quienes coincidieron en remarcar el carácter estratégico de esta medida. “Este acuerdo nos permite saldar una deuda histórica con nuestras comunidades rurales. La educación del futuro necesita conectividad, y hoy damos un paso concreto para que ningún estudiante catamarqueño quede afuera”, afirmó Jalil.

Conectividad de calidad para reducir la brecha digital

Por su parte, Herrera subrayó la importancia del proyecto: “Nuestra misión es llevar internet a donde antes parecía imposible. Con Starlink y este trabajo conjunto con la provincia, miles de chicos y docentes tendrán acceso a las mismas oportunidades digitales que en cualquier ciudad del mundo”.

El convenio apunta a reducir la brecha digital y educativa, asegurando que niños, niñas y docentes de áreas rurales cuenten con los mismos recursos tecnológicos y pedagógicos disponibles en los centros urbanos. Con esta apuesta, Catamarca se convierte en una de las primeras provincias argentinas en implementar de manera masiva la conectividad satelital como herramienta para potenciar la educación y el desarrollo social.