Internet satelital para 300 escuelas gracias al histórico acuerdo de Catamarca con Telecentro

En el marco del Plan de Conectividad Educativa, este viernes, en Gobierno de la Provincia de Catamarca y Telecentro firmaron un acuerdo histórico que permitirá llevar internet satelital a 300 escuelas rurales. Gracias a la tecnología de Starlink, la iniciativa garantizará conectividad de calidad en zonas donde el acceso tradicional a internet es limitado o inexistente.

El evento contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil y del CEO de Telecentro, Fernando Herrera, quienes resaltaron la importancia estratégica de esta alianza. “Este acuerdo nos permite saldar una deuda histórica con nuestras comunidades rurales. La educación del futuro necesita conectividad, y hoy damos un paso concreto para que ningún estudiante catamarqueño quede afuera”, expresó Jalil.

Por su parte, Herrera subrayó el rol de la empresa en este desafío: “Nuestra misión es llevar internet a donde antes parecía imposible. Con Starlink y este trabajo conjunto con la provincia, miles de chicos y docentes tendrán acceso a las mismas oportunidades digitales que en cualquier ciudad del mundo”.

El convenio busca reducir la brecha digital y educativa, asegurando que niños, niñas y docentes de áreas rurales puedan acceder a los mismos recursos tecnológicos y pedagógicos que en los centros urbanos. Con esta medida, Catamarca se convierte en una de las primeras provincias argentinas en apostar de manera masiva por la conectividad satelital como herramienta para potenciar el desarrollo educativo.

