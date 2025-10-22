Elon Musk arremetió contra el director de la NASA: “Tiene un coeficiente intelectual de dos dígitos”

El director interino, Sean Duffy, aseguró que la NASA podría abrir el contrato a otros competidores para llevar a cabo el histórico regreso del hombre a la Luna en 2027 y señaló que la compañía propiedad de Elon Musk “acumula retrasos en el programa lunar Artemis III” durante una entrevista concedida al canal Consumer News and Business Channel (CNBC). El empresario sudafricano arremetió: “tiene un coeficiente intelectual de dos dígitos”.

Desde la agencia espacial estadounidense consideran que SpaceX no está a la altura del ritmo que se necesita para ganar la carrera espacial contra China.

“Me encanta SpaceX; es una empresa increíble. El problema es que están atrasados. Han alargado sus plazos y estamos en una carrera contra China”, enfatizó Sean Duffy en el programa "Squawk Box" de la CNBC.

Elon Musk arremetió contra la NASA tras el reclamo a la empresa SpaceX

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio dio plazo hasta el próximo miércoles 29 de octubre para que SpaceX y Blue Origin, presenten un plan para acelerar el desarrollo del módulo lunar. Además, buscan propuestas de toda la industria espacial para que la misión tan ansiada pueda concretarse.

Director interino de la NASA, Sean Duffy: “No vamos a esperar a una sola empresa”

En declaraciones al CNBC, Sean Duffy afirmó: “No vamos a esperar a una sola empresa” y sostuvo que la NASA planea abrir el contrato que tiene SpaceX en exclusiva con Elon Musk desde 2021, para que Blue Origin o cualquier otra firma que esté lista pueda competir.

Donald Trump, quien nombró a Sean Duffy y respalda la misión Artemis III para que se logre en el marco de su segunda administración, tiene sus preferidos y aliados, como Jared Isaacman, un millonario que ha volado en misiones privadas a la órbita con SpaceX y que podría ser un candidato para la dirección de la NASA.

La agencia del gobierno estadounidense invirtió 2.900 millones de euros en el contrato con SpaceX para el desarrollo del sistema de alunizaje. Expertos citados por la American Broadcasting Company (ABC) argumentaron que, “aunque los retrasos son evidentes, es poco probable que otra empresa pueda asumir el papel de SpaceX sin comprometer el objetivo de la misión”.

SpaceX

El proyecto Artemis III está previsto para mediados de 2027 y busca establecer una base permanente en la superficie lunar, algo mucho más ambicioso que las misiones Apolo. Sin embargo, los problemas técnicos del Starship y los múltiples ajustes en los plazos han despertado dudas sobre la capacidad de SpaceX.

